Vorbörsliche Aktien: Aus diesem Grund sollten Sie immer auf die Bekanntgabe der Ergebnisse warten

Investoren sind ziemlich schlecht darin, im Moment zu leben. Wir befinden uns derzeit mitten in den Gewinnberichten für das vierte Quartal, aber die Händler scheinen sich nicht darum zu kümmern, wie es den Unternehmen in den letzten Monaten des Jahres 2022 ergangen ist. Sie konzentrieren sich mehr auf die Zukunft.

Typisches Beispiel: Earnings Calls, bei denen Top-Manager über ihre wirtschaftlichen Aussichten schwadronieren, haben die Märkte mehr bewegt als der Gewinn pro Aktie und Umsatzberichte.

Was ist los: Das Mantra an der Wall Street ist geworden, wie Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, es ausdrückt: „Ignoriere die Zahlen, warte auf den Anruf“.

Microsoft meldete letzten Dienstag großartige Gewinne für das vierte Quartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, aber die Aktie fiel am nächsten Tag um 4 %. Das liegt daran, dass CEO Satya Nadella ein Gewinngespräch mit Investoren führte und vor einer Verlangsamung des Cloud-Geschäfts und der Softwareverkäufe des Unternehmens warnte. Sein negativer Ausblick kam gerade, als das Unternehmen bekannt gab, dass es 10.000 Mitarbeiter entlassen würde, was die Investoren weiter verängstigte.

Andere Technologieunternehmen ziehen nach – während die Dinge vorerst in Ordnung sind, berichten sie, dass die Zukunft neblig ist.

Die IBM-Aktie sank am vergangenen Donnerstag um 4,5 %, obwohl der Tech-Titan die Erwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertraf. Der Grund für den Rückgang könnte darin liegen, dass Jim Kavanaugh, Finanzchef von IBM, in der Telefonkonferenz warnte, dass es klug wäre, davon auszugehen, dass das gesamte Umsatzwachstum des Unternehmens im Jahr 2023 am unteren Ende liegen wird. IBM kündigte auch Entlassungen an – das Unternehmen sagte, es plane, rund 3.900 Stellen oder 1,5 % seiner Gesamtbelegschaft abzubauen.

Das wirtschaftliche Umfeld verändert sich rasant. Laut einer Analyse von Purpose Investments sprechen CEOs bei Telefonkonferenzen derzeit eher von Rezession als von Inflation.

Die Wall Street beginnt auch, einen wirtschaftlichen Abschwung mehr zu fürchten als schmerzhafte Zinserhöhungen, und infolgedessen legen die Anleger mehr Gewicht auf die Prognosen von CEOs und CFOs.

Und sie sehen düster aus. Bis Freitag hatten 19 Unternehmen im S&P 500 laut FactSet-Daten Prognosen für den Gewinn pro Aktie für das erste Quartal 2023 abgegeben. Von diesen 19 Unternehmen gaben 17 oder 89 % eine negative Guidance heraus. Das liegt deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 59 %.

„Meine beste Vermutung ist, dass vorsichtige Töne bei Telefonkonferenzen die Norm sein werden, nicht die Ausnahme“, schrieb Brown kürzlich in einem Beitrag. Diese Verlangsamung sei teilweise in den Aktienkursen berücksichtigt worden, sagte er, „aber nicht unbedingt vollständig“.

Die Oberseite: Die Marktreaktion scheint in beide Richtungen zu gehen. American Express verpasste letzte Woche die Einnahmen, sagte aber, dass die Kreditkartenausgaben neue Rekorde erreichten und dass die Zukunft rosig aussah. Die Aktie schoss um mehr als 10 % in die Höhe.

Die Preise an der Zapfsäule fallen normalerweise in den kältesten Monaten, da das winterliche Wetter die Amerikaner von den Straßen fernhält. Aber dieses Jahr passiert etwas Ungewöhnliches, berichtet mein Kollege Matt Egan. Die Gaspreise schießen in die Höhe.

Der nationale Durchschnitt für normales Benzin stieg am Freitag auf 3,51 $ pro Gallone und blieb laut AAA das ganze Wochenende über dort. Obwohl das weit entfernt von dem Rekord von 5,02 $ pro Gallone im letzten Juni ist, sind die Benzinpreise in der vergangenen Woche um 12 Cent und im vergangenen Monat um 41 Cent gestiegen.

Insgesamt ist der nationale Durchschnitt seit Ende letzten Jahres um mehr als 9 % gestiegen – laut der Bespoke Investment Group der größte Anstieg seit Jahresbeginn seit 2009.

Warum steigen die Benzinpreise? An der auch für diese Jahreszeit schwachen Nachfrage liegt es nicht. Stattdessen ist das Problem die Versorgung.

Das extreme Wetter in weiten Teilen der Vereinigten Staaten gegen Ende des letzten Jahres verursachte eine Reihe von Ausfällen in den Raffinerien, die Benzin, Düsentreibstoff und Diesel produzieren, die die Wirtschaft am Laufen halten. US-Raffinerien arbeiten laut Bespoke mit nur 86 % ihrer Kapazität, verglichen mit der mittleren Bandbreite von 90 % Anfang Dezember.

Abgesehen von den Raffinerieproblemen sind die Ölpreise gestiegen, was dazu beigetragen hat, die Preise an der Pumpe nach Norden zu treiben. Die US-Ölpreise sind seit Dezember um etwa 16 % gestiegen, teilweise aufgrund der Erwartung einer höheren weltweiten Nachfrage, da China seine Covid-19-Politik lockert, und auch, weil die Ölmärkte keine massiven Injektionen von Notfässern mehr aus der strategischen Erdölreserve erhalten.

Was kommt als nächstes: Erwarten Sie mehr Schmerzen an der Pumpe. Patrick De Haan, Leiter der Erdölanalyse bei GasBuddy, befürchtet, dass der typische Frühlingssprung der Preise nach vorne gezogen wird.

„Statt 4 Dollar pro Gallone im Mai, könnte es schon im März passieren“, sagte De Haan gegenüber CNN. „Das Aufwärtsrisiko ist größer als das Abwärtsrisiko.“

Eine Rückgabe von 4 US-Dollar Benzin wäre für die Fahrer schmerzhaft und könnte das Vertrauen der Verbraucher beeinträchtigen. Darüber hinaus würden Schmerzen an der Pumpe das Inflationsbild verkomplizieren, da die Federal Reserve darüber debattiert, ob sie ihre Zinserhöhungskampagne verlangsamen soll.

Goldman Sachs hatte 2022 eine schwere Zeit, und der CEO der Investmentbank, David Solomon, wird dafür bestraft. So in etwa.

Der Investmentbanking-Riese teilte am Freitag in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission mit, dass Solomon im vergangenen Jahr eine jährliche Vergütung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar erhalten habe. Das ist zwar immer noch eine sehr große Menge Geld, aber es ist fast 30 % weniger als die 35 Millionen US-Dollar, die Solomon im Jahr 2021 eingenommen hat, berichtet mein Kollege Paul R. La Monica.

Solomons Jahresgehalt von 2 Millionen US-Dollar bleibt unverändert. Das Unternehmen sagte jedoch, dass seine „jährliche variable Vergütung“, die in einer Mischung aus leistungsabhängigen eingeschränkten Aktieneinheiten und Bargeld gezahlt wird, weit unter dem Niveau von 2021 liege.

Die Aktien von Goldman Sachs (GS) fielen im Jahr 2022 um mehr als 10 %. Das Unternehmen meldete außerdem einen Umsatzrückgang von 16 % im vierten Quartal und einen Gewinnrückgang von 66 % Anfang dieses Monats, hauptsächlich aufgrund fehlender Fusionsaktivitäten und Börsengänge .

Vielleicht kann Solomon diese zusätzlichen 10 Millionen Dollar mit Auszahlungen aus seiner aufkeimenden DJ-Karriere verdienen.