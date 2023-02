Mit dem VfB Stuttgart warte am Samstagabend een Gegner, der über sehrviel Tempo en een schnelles Umschaltspielverfüge. Schwächen hoed Reis bei den Schwaben auf den Außenbahnen ausgemacht. Die Mannschaft von Bruno Labbadia lasse viel Flanken zu. “Wollen over de Außen zum Ziel kommen en sie in der defensieve beschäftigen. En dann schauen wir, wer een dem Tag der Bessere sein wird”, zei Kramer-Nachfolger zu Protokoll.

Die zowel Plätze im zentralen Mittelfeld sind für Alex Kral als Tom Krauß reserviert. Rodrigo Zalazar durfde de Zehner-Positie te overmeesteren. De inzet van offensieve Außenbahnen die niet werden gebruikt, begon met Dominick Drexler en Marius Bülter. Im Angriffszentrum dürfte Michael Frey wieder den Vorzug vor Simon Terodde erhalten.

Fährmann – Yoshida, Jenz, Kaminski – Aydin, Krauß, Zalazar, Kral, Mohr – Terodde, Bülter