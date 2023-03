Die Mannschaft von Bruno Labbadia Verfüge nicht nur über sehrviel Speed ​​in der Offensive, sondern auch über ein spielstarkes and robustes Mittelfeld. “Stuttgart speelde in een 4-3-3 met heldere Abläufen. Jedes Bundesligaspiel is intensief, es wird aufviele Kleinigkeiten ancommen”, dus der Österreicher, der am Samstagnachmittag keinen tiefstehenden Gegner erwartet.

Gegen den VfB zal Glasner die jüngste Heimserie (vier Sieg in Folge) weiter ausbauen. “Die Marschrichtung ist immer gleich. We zullen alles instellen, um zu win”, zei de Ex-Profi.

stropdas noch spielt noch keine Rolle. “Die Mannschaft is gefocust en in Gedanken zu 100 Prozent beim VfB Stuttgart”, erklärte der Übungsleiter.

Ansonsten hebben in Hessen hun beklag gedaan. Djibril Zaai stevig na een abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Als Philipp Max auf der linken Außenbahn gesetzt is, stehen für die Gegenseite Aurelio Buta und Ansgar Knauff zur Auswahl.

Sollte Kapitän Sebastian Rode für das Champions-League-Achtelfinale, laufen im zentralen Mittelfeld Daichi Kamada und Sow auf. In der Dreierkette voor Schlussmann Kevin Trapp dürften Tuta en Evan Ndicka en Plätze sicher haben. In der Zentrale zou erneut Makoto Hasebe kunnen starten. Kristijan Jakic en Hrvoje Smolcic heißen die Alternativen.