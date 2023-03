“Wir gehen mit Mut an die Sache heran and möchten uns bestmöglich veraufen”, verklaarde Kapitän Sebastian Rode, der die Ausgangslage nicht dus negativ sieht, “wie sie von draußen gemacht wird. Wir haben bewiesen, dass wir losgelöst von der Liga international auftrumpfen können “, dus der defensieve Mittelfeldspieler. “Schauen wir mal, was in diesem berüchtigten Stadion drin ist.”

Kapitän Rode en Djibril Sow waren im zentralen Mittelfeld erwartet. Voor die rechte Außenbahn stehen Aurelio Buta en Ansgar Knauff zur Auswahl. Die Gegenseite is voor Philipp Max gereserveerd. Tuta, Makoto Hasebe en Evan N’Dicka kwamen samen met Schlussmann Kevin Trapp in beeld. Für die Zentrale is ook Kristijan Jakic eine Option.