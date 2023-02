RB Leipzig Verfüge zudem über einen enorme sterke Kader en “breng met vallenen Zentrumsspielern in der 4-2-2-2-Grundordnung HUGE Qualität auf den Platz”, erklärte der Eintracht-Coach. “Sie lauern auf Ballverluste, setzen auf ihr Tempo im Umschaltspiel en verteidigen wieder active, um den Gegner zu Fehlern zwingen.”

Op de rechten Außenbahn bietet sich Ansgar Knauff als Alternative zu Aurelio Buta an. Die Gegenseite is voor Philipp Max gereserveerd. Reicht es bei Rode für die Anfangsformation, konnte der Kapitän anstelle von of Djibril Zaaien begint. Bei der Besetzung der Offensive (Jesper Lindström, Mario Götze en Randal Kolo Muani) sinds de meeste Veränderungen zu erwarten.