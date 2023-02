Farke is sich jedoch auch über die Schwere der Aufgabe bewust. “Die Mainzer is één van de intensieve teams van de Liga, geen ander Mannschaft heeft de Sprints in Ballbesitz liefgehad in alle läuferischen Bereichen die extreem vielen”, zei Gladbach-Coach. Der gastgeber arbeiteviel met lange Bällen sowie tiefen Läufen en agiere zudem mitviel körperlicher Präsenz. “Diese Art müssen wir annehmen, dagegenhalten und sehr präsent sein”, voorderte der 46-Jährige.

Für das Auswärtsspiel in Mainz valt auch Ersatzkeeper Jan Olschowsky (Sehnenverletzung am Daumen) aus. Hinter Nathan Ngoumou (Schlag auf das Knie) steht zudem ein Fragezeichen. “Bei ihm bin ich aber guter Hoffnung, dass es sich bis Freitag noch gut entwickelt”, aldus Farke.

Aufgrund des Ausfalls von Weigl met Christoph Kramer in den kommenden Partien wohl wieder one etwas defensere Rolle übernehmen and im zentralen Mittelfeld neben Manu Koné auflaufen. wird im offensief Mittelfeld erwartet. Florian Neuhaus is sowohl für die Sechserals ook für die Zehner-Position eine Alternative.

Jonas Hofmann wordt geplant als Rechtsaußen fest. zou kunnen zijn voor Hannes Wolf in de Startelf-rücken. Over de Franse Nationalspieler den Platz im Angriffszentrum, Alassane Plea auf der linken Außenbahn auf. Denk maar eens, dat kunnen zowel Angreifer als Positionen tauschen zijn.