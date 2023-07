Trotz Massendemonstrationen im Land treibt die israelische Regierung ihre Pläne zur Schwächung der Justiz voran. Ein erster Gesetzentwurf soll am Montag dem Parlament vorgelegt werden. Der Protestbewegung droht ein „beispielloser“ Widerstand.

Vor einer kritischen Abstimmung im Parlament, in Israel Die Demonstrationen gegen die geplante Justizreform der Regierung nahmen Fahrt auf. Nach Angaben der Organisatoren versammelten sich am Samstag landesweit rund 360.000 Menschen. Allein in der Küstenstadt Tel Aviv gab es Medienberichten zufolge mehr als 140.000 Demonstranten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stoppte die Pläne im März nach massivem Druck zunächst, setzte sie aber vor drei Wochen in etwas abgeschwächter Form wieder auf die Tagesordnung.

Einschränkung des Obersten Gerichtshofs geplant

Am Montag kommt ein Teil zur Abschwächung Gerechtigkeit in erster Lesung dem Parlament vorgelegt. Den Plänen zufolge soll der Oberste Gerichtshof eine Regierungsentscheidung nicht mehr als „unangemessen“ beurteilen können. Kritiker befürchten, dass dies der Korruption und damit auch der willkürlichen Besetzung hochrangiger Positionen Vorschub leisten könnte. Die Regierung wirft den Richtern vor, sich zu stark in politische Entscheidungen einzumischen.

Anfang des Jahres entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Ernennung des Schas-Parteiführers Arie Deri zum Innenminister aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit „unangemessen“ sei. Dann musste es Netanjahu entließ seinen Vertrauten. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung dies umkehren will.

Zur Verabschiedung des Gesetzes sind drei Lesungen erforderlich. Da die Regierung Netanjahu über eine Mehrheit im Parlament verfügt, wird mit der Verabschiedung des Gesetzes bis Ende des Monats gerechnet.

Der ehemalige Premierminister Ehud Barak schrieb in einem Haaretz-Kommentar, dass Israel mit der schlimmsten Krise seiner Geschichte konfrontiert sei und warnte, dass das Land kurz davor stehe, eine „De-facto-Diktatur“ zu werden.

Massiver Widerstand angekündigt

Die Verabschiedung des Gesetzes könnte auch Auswirkungen auf die Sicherheit Israels haben. Hunderte Wehrreservisten drohten, ihren Dienst nicht mehr antreten zu wollen. Dutzende Menschen versammelten sich am Sonntagabend zum Protest vor dem Haus des Verteidigungsministers Joav Galant und forderte ihn auf, sich den Plänen zu widersetzen.

Die Organisatoren der Proteste riefen unterdessen für Dienstag zu einem „Tag der Störung“ auf und drohten mit „beispiellosem Widerstand“. Auch am internationalen Flughafen Ben Gurion Tel Aviv Am Nachmittag wird es eine Kundgebung geben. Die Protestbewegung ist eine der größten in der Geschichte Israels, einem Land mit rund 9,4 Millionen Einwohnern, und sie umfasst weite Teile der Gesellschaft.

Mehrere Unternehmen der Hightech-Industrie, die als treibende Kraft der Wirtschaft in Israel gilt, kündigten an, ihre Mitarbeiter für die Demonstrationen freizustellen. Die Shopping-Center-Kette „Big“ drohte damit, dass bei einer Verabschiedung des Gesetzes alle ihre Center in den Streik treten würden. Ob sich auch der Dachverband der Gewerkschaften in Israel, Histarut, beteiligen würde, war zunächst unklar.

Erinnerungen an den Generalstreik werden wach

Histarut mit rund 800.000 Mitgliedern rief Ende März zum Generalstreik auf, weil Netanyahu Galant zwischenzeitlich gefeuert hatte. Galant hatte Netanyahus Pläne zuvor öffentlich kritisiert. Mehrere Einkaufszentren und Universitäten blieben zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Krankenhäuser arbeiteten im Schichtbetrieb. Der Flugverkehr am Ben-Gurion-Flughafen wurde erheblich beeinträchtigt. Netanjahu setzte daraufhin die Pläne seiner Regierung außer Kraft und Galants Entlassung wurde einige Wochen später rückgängig gemacht.

dpa