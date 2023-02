Paukenschlag bij WM-Titelanwärter Frankreich: Ein Trio um Kapitänin Wendie Renard schmeißt knapp fünf Monate voor der Fußball-Weltmeisterschaft hin. Die Star-Verteidigerin en andere Mitspielerin-berichten van grote problemen rond het Franse nationale team.

Wenige Monate voor de Fußball-Weltmeisterschaft in Australie en Neuseeland met de Franse Weltklasse-Verteidigerin Wendie Renard überraschend ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. “Ich liebe Frankreich über alles, ich bin bei Weitem nicht perfekt, aber ich cann das derzeitige System nicht mehr unterstützen, das weit von den Anforderungen entfernt ist, die auf höchstem Level verlangt zijn”, schreef die 32 Jahre alte Kapitänin in den sozialen Medien . Als je van Team Zurück deshalb, das von Trainerin Corinne Diacre kreeg veel. Das Verhältnis zwischen Diacre und Renard schreeuwt als belast.

Renard, bei Olympique Lyon met de DFB-Spielerinnen Dzsenifer Marozsán en Sara Däbritz zusterammenspielt, deutete in ithrer Erklärung Mental Probleme an: “Heute ist ein trauriger Tag, der aber notrond ist, um meine geistige Gesundheit zu bewahren”, schrijft ze. “Mein Gesicht mag den Schmerz verdecken, aber das Herz Leidet… und ich habe keine Lust mehr zuleiden.”

“Interne wijzigingen in het management”

Die 1.87 Meter große Innenverteidigerin lief 142 Mal für das französische Nationalteam auf. Trainer in het najaar van 2017 door de kapitänsbinde abgenommen, weshalb Renard bei der Heim-WM 2019 ihr Land nicht als Anführerin aufs Feld führen dared. 2021 vertraute Diacre der Top-Spielerin, die 2011 als eerste Länderspiel absolviert hatte, die Binde dann maar wieder an.

Nach Renard erklärten auch die Stürmerinnen Kadidiatou Diani en Marie-Antoinette Katoto, nicht mehr fürs Nationalteam auflaufen zu wollen – zumindest vorübergehend. Die Spielerinnen von Paris Saint-Germain führten “niet zondere Veränderungen im Management” als Grund an. Solange es diese nicht gebe, würden sie nicht mehr das Trikot des EM-Halffinalisten van 2022 tragen.

Der Französische Fußballverband (FFF) gab daraufhin eine Erklärung ab. In de verklaring die door de FFF werd gekräft, is “kein Individuum über der Institution französische Nationalmannschaft” stehe and knowdigte an, dass sich das Exekutivkomitee am kommenden Dienstag mit der Angelegenheit befassen droeg.