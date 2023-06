Während das Verfassungsgericht noch darüber entscheidet, ob die geplante linke Solidaritätsdemo für die verurteilte Lina E. stattfinden kann, brennen im Süden Leipzigs erneut Autos und Mülltonnen. Die Polizei bereitet sich auf erneute Ausschreitungen vor.

Vor dem geplanten Beginn der inzwischen verbotenen linken Großdemonstration in Leipzig brannten am Samstagnachmittag erneut mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen. Eine Polizeisprecherin sprach von einer einstelligen Zahl von Bränden vor allem im Süden und Südwesten der Stadt. Bundesweit wurden heute Nachmittag linke Kreise zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig mobilisiert. Grund ist das Urteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Angriffen auf angebliche oder tatsächliche Neonazis.

Bereits in der vergangenen Nacht waren durch Unruhen erhebliche Schäden entstanden. 17 Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt und weitere Fahrzeuge wurden von Unbeteiligten in Brand gesteckt. Auch in einer Bankfiliale sei ein Schaden „im hohen fünfstelligen Bereich“ entstanden, teilte die Polizei mit. Zudem wurden 23 Polizisten und ein Journalist verletzt. Es wird unter anderem wegen schwerwiegender Landfriedensbrüche ermittelt. Den Angaben zufolge wurden fünf Tatverdächtige festgenommen und drei Personen in Untersuchungshaft genommen.

Auch heute, Samstag, ist die Polizei in Leipzig mit zahlreichen Einsatzkräften, auch aus anderen Bundesländern, im Einsatz. Schweres Gerät wie gepanzerte Fahrzeuge und Wasserwerfer stehen bereit. „Auf verschiedenen Zufahrtswegen nach Leipzig“ kommt es zu Kontrollen, teilte die Polizei mit. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, „alle stattfindenden Veranstaltungen abzusichern und etwaigen unfriedlichen Versammlungs- und Einsatzereignissen entgegenwirken zu können“.

Tag X trifft Grönemeyer, Stadtjubiläum und Sachsenpokal

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert die Stadt an diesem Wochenende ihr 1000-jähriges Jubiläum. Am Samstag wird auch Sänger Herbert Grönemeyer in Leipzig auftreten und der 1. FC Lok Leipzig und der Chemnitzer FC stehen im Finale des Sachsenpokals. Gleichzeitig sind mehrere Demonstrationen geplant.

Die Stadt Leipzig veranstaltete die Linken-Demo unter dem Motto „Gemeinsam stehen wir – Trotz allem den autonomen Antifaschismus verteidigen!“ verboten. Grund waren Gewaltandrohungen in sozialen Netzwerken, die Gefahrenprognose der Polizei und Einschätzungen des Verfassungsschutzes.

Gegen das Verbot der „Day X“-Demo wurde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Eilantrag gestellt. Der Antrag mit Verfassungsbeschwerde sei am Vormittag eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts. Wann genau eine Entscheidung fällt, kann er nicht sagen. Der Antrag werde schnellstmöglich bearbeitet, so der Sprecher weiter. Bisherige Beschwerden gegen das Demoverbot hatten vor den Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten in Sachsen keinen Erfolg.