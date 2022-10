Vor der US-Kongresswahl ist der Ton zwischen den Parteien aggressiv.

Mary Peltola vollbrachte ein Wunder. In ihrer Heimat Alaska hat die US-Demokratin erreicht, was viele Parteikollegen gerne nachahmen: den Republikanern einen Sitz im Kongress entrissen und einen erzrepublikanischen Wahlkreis erobert.

Bis vor kurzem kannte in den USA jenseits von Alaska kaum jemand den Namen des 49-Jährigen. Das änderte sich Ende August schlagartig, als sie in einer Sonderwahl überraschend die frühere republikanische Vizepräsidentschaftskandidatin und politische Impulsgeberin Sarah Palin besiegte und Geschichte schrieb: Peltola vertritt als erste Frau und erste amerikanische Ureinwohnerin Alaska im Repräsentantenhaus – und vor allem der erste Demokrat, der seit einem halben Jahrhundert den Staat in der Kammer vertritt. Anfang November stehen sich Peltola und Palin erneut gegenüber.

Neue Hoffnung für die Partei

Seit dem überraschenden Sieg hat sich die versammelte Prominenz der Demokraten an Peltola gewandt. Die Führung der Partei nutzt alle Kanäle, um ihr zu einem zweiten Sieg zu verhelfen. Denn bei den regulären Kongresswahlen in gut vier Wochen, bei denen alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben werden, muss Peltola ihr gerade gewonnenes Mandat verteidigen – erneut gegen ihre Konkurrentin Palin . Laut Umfragen stehen Peltolas Chancen nicht schlecht. Die Demokraten, die ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren drohen, müssen um jeden Sitz kämpfen. Und Peltola ist eine neue Hoffnung für die Partei.

Parteipolitik ist nicht ihr Ding. „Ich war nie ein wirklich parteiischer Mensch“, sagt Peltola im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe es nicht zu meiner Priorität gemacht, mich in meiner Partei zu engagieren. Ich glaube, das könnte eine Falle sein. Also habe ich das vermieden.“ Alaska ticke anders, sagt sie. Der Staat hoch oben an der nordwestlichen Spitze Nordamerikas ist riesig: Er hat mehr als die vierfache Fläche Deutschlands, aber nur etwa so viele Einwohner wie Frankfurt am Main. Bei einer so kleinen Bevölkerung ist es einfach, sich über die Jahre in der Politik zu kennen, sagt sie. „Und in Alaska geht es viel mehr um die Person als um die Party.“

Ihr Vater hat früher für den Republikaner Don Young geworben, für den Peltola jetzt in den Kongress eingezogen ist. Young vertrat Alaska 49 Jahre lang im Repräsentantenhaus, bis er im März im Alter von 89 Jahren starb. Nach seinem Tod musste der Sitz für den Rest der Wahlperiode neu besetzt werden – daher die außerplanmäßige Nachwahl . Ihr Vater und Young seien enge Freunde gewesen, sagt Peltola.

Kampagne ohne persönliche Angriffe

Die Demokratin ist Mutter von sieben Kindern, sie hat vier leibliche Kinder und drei Stiefkinder. Sie hat ein sanftes Wesen, freundlich, zugänglich. In ihrem Wahlkampf verzichtet sie auf politische oder gar persönliche Angriffe, schlägt versöhnliche Töne an und konzentriert sich auf Sachthemen. Wenn Sie mit ihr sprechen, scheint die bittere Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten äußerst weit entfernt. Selbst der demokratische Präsident Joe Biden, der einst mit dem Ziel antrat, das Land zu einen, geht derzeit mit ungewöhnlicher Vehemenz auf die Republikaner ein. Er nennt die Teile der Partei, die dem ehemaligen republikanischen Präsidenten Donald Trump folgen, extremistisch, sogar „semifaschistisch“, eine Bedrohung für die Demokratie. Mehr geht kaum.

Was hält Peltola von dieser Strategie? „Es ist ein anderer Ansatz, aber wir befinden uns auch in einer anderen Ära“, sagt sie. Präsidentschaftsdebatten waren früher höflich und zivilisiert, aber jetzt ist der Ton aggressiv und feindselig. „Wir leben in einer ganz anderen Zeit und ich weiß nicht, wie effektiv unser Präsident wäre, wenn er als völlig passiv angesehen würde.“

Dass Peltola den Republikanern nach fast 50 Jahren freundschaftlich den Kongresssitz abgenommen und ausgerechnet gegen Palin gewonnen hat, gilt in den USA als kleine Sensation. Palin war von 2006 bis 2009 Gouverneurin von Alaska, dort kennt sie jeder. Als Ikone der radikal-konservativen und populistischen Tea-Party-Bewegung machte Palin Schlagzeilen in den Vereinigten Staaten. Und spätestens als der damalige republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain sie 2008 zu seiner Mitstreiterin machte, wurde sie auch international bekannt. Immer eher laut, schrill, ohne Zwischentöne. Palin hat für Trump gekämpft, und er hat zuletzt für sie gekämpft. Deine Niederlage ist auch seine.

Warme Worte für den Gegner

Peltola findet sogar warme Worte für ihre prominente Gegnerin. „Ich kenne Sarah, seit sie Bürgermeisterin einer Kleinstadt war“, sagt sie. «Ich habe sie immer gemocht und sie ist ein sehr freundlicher Mensch. Sie ist sehr bodenständig. Ich persönlich habe sie nie aggressiv gegenüber jemandem erlebt.“ Als Palin an McCains Seite zu einer „internationalen Berühmtheit“ wurde, „war sie eine ganz andere Sarah als die, die ich persönlich kenne“.

Wenn sich die beiden Anfang November wieder treffen, wird Alaska nach einem neuen System abstimmen, wie es bei der Sonderabstimmung der Fall war. Die Wähler können für mehr als einen Kandidaten stimmen und gewichten, wen sie bevorzugen. Erreicht ein Kandidat nicht sofort die absolute Mehrheit, werden die Stimmen des schwächsten Konkurrenten unter den anderen verteilt. Einige Republikaner sagen, Peltola habe wegen dieser Einzigartigkeit gewonnen. Peltola will sie eines Besseren belehren.