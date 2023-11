Vor der Rede des Hisbollah-Führers kommt es an der Grenze zwischen Libanon und Israel zu Spannungen

Beirut (AFP) – Die libanesische Hisbollah sagte, sie habe am Donnerstag, am Vorabend einer Rede des Anführers der vom Iran unterstützten Gruppe zum Israel-Hamas-Krieg, gleichzeitig 19 israelische Stellungen entlang der Grenze angegriffen und damit einen „großen“ Vergeltungsangriff ausgelöst.

Seit die militanten Palästinenser am 7. Oktober einen Schockangriff auf Israel starteten und die Angst vor einem regionalen Flächenbrand schürte, kam es an der israelisch-libanesischen Grenze zu immer heftigeren Auseinandersetzungen, vor allem zwischen der israelischen Armee und der Hamas-Verbündeten Hisbollah.

Laut der offiziellen Nationalen Nachrichtenagentur des Libanon seien bei den israelischen Bombardierungen der Grenzregion vier Menschen getötet und weitere verletzt worden, während die Hisbollah einen weiteren ihrer Kämpfer getötet habe.

Laut einer AFP-Bilanz erhöhte sich die Zahl der im Libanon seit Beginn des Israel-Hamas-Kriegs getöteten Todesfälle auf 71 – die meisten davon waren Hisbollah-Kämpfer und andere Kombattanten, aber auch Zivilisten, einer davon war ein Reuters-Journalist.

Auf israelischer Seite kamen nach Angaben der Armee neun Menschen ums Leben – acht Soldaten und ein Zivilist.

Bei einem Raketenbeschuss wurden in der israelischen Stadt Kiryat Shmona nahe der Grenze zwei Menschen verletzt, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Der libanesische Teil des bewaffneten Flügels der Hamas sagte, er habe „als Reaktion auf die (israelischen) Besatzungsmassaker an unserem Volk in Gaza“ ein Dutzend Raketen auf die Stadt abgefeuert.

Die Hisbollah sagte, dass ihre Kämpfer um 15:30 Uhr (13:30 GMT) „gleichzeitig 19 zionistische Militärstellungen“ mit Lenkraketen und Artilleriegranaten angegriffen hätten.

Israelische Feuerwehrleute löschen Fahrzeuge nach einem Raketenangriff auf die nördliche Stadt Kiryat Shmona nahe der libanesischen Grenze © Jalaa MAREY / AFP

Der Angriff ereignete sich, als die Hisbollah einen Drohnenangriff auf eine israelische Kaserne im umstrittenen Gebiet der Shebaa-Farmen durchführte, sagte die Gruppe in einer Erklärung.

Das israelische Militär antwortete darauf, es habe die Gruppe mit einem „großen Angriff“ angegriffen, bei dem „Kampfflugzeuge und Hubschrauber“ Ziele der Hisbollah angegriffen hätten.

„Braucht keinen Krieg“

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird am Freitag zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas eine Rede halten.

Seit Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Grenzgemeinden und militärische Außenposten angriffen, führt Israel unerbittliche Angriffe auf Gaza durch.

Der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu sagte bei einem Besuch am Donnerstag beim Kontingent seines Landes in der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), dass der Libanon „keinen Krieg“ mit Israel brauche.

Ein solcher Krieg „könnte große eskalierende Auswirkungen auf die gesamte Region haben“, sagte er.

Der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu (l.) besucht das Kontingent seines Landes in der UN-Friedenstruppe im Südlibanon und erzählt ihnen, dass ihre Mission noch nie so wichtig gewesen sei © Mahmoud ZAYYAT / AFP

Am Donnerstag zuvor hatte die Hisbollah erklärt, sie habe eine israelische Drohne mit einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen, der zweite derartige Vorwurf innerhalb weniger Tage.

Die libanesische Armee habe unterdessen die Leichen zweier durch israelisches Feuer getöteter Hirten geborgen, teilte die NNA mit.

Die beiden Hirten im Alter von 20 und 22 Jahren seien am Mittwoch als vermisst gemeldet worden, als sie ihre Herde durch Wazzani, ihr Heimatdorf nahe der Grenze, trieben, berichtete die libanesische NNA.

„Sie wurden tot aufgefunden, nachdem die (israelischen) Besatzungstruppen das Feuer in ihre Richtung eröffnet hatten“, sagte die NNA.

UNIFIL sagte, dass am Mittwoch „zwei Projektile 10 Meter“ (32 Fuß) von einer Friedenssicherungsposition im südlichen Dorf Beit Lif entfernt einschlugen und explodierten und „erhebliche Schäden an einer Mauer und geringfügige Schäden an einigen UNIFIL-Fahrzeugen verursachten“.

„UNIFIL bekräftigt seine große Besorgnis darüber, dass unsere Stellungen bei dem Schusswechsel getroffen werden“, heißt es in einer Erklärung.

Israel sagt, sein Ziel in Gaza bestehe darin, die Hamas nach den Anschlägen vom 7. Oktober zu zerstören, den schlimmsten in der 75-jährigen Geschichte des Landes. Beamte sagten, Militante hätten 1.400 Menschen getötet und 242 weitere entführt.

Seitdem bombardiert es Gaza bei einem Angriff, bei dem nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mehr als 9.000 Menschen getötet wurden.

