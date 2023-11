Die Hollywood-Schauspielerin Gal Gadot moderierte in Los Angeles die Vorführung eines Films, der den Überraschungsangriff der Hamas-Gruppe auf Südisrael am 7. Oktober zeigt. Die Vorführung wurde jedoch getrübt, als es gleichzeitig zu mehreren Schlägereien kam.

Der 43-minütige Film „Bearing Witness“ enthielt „extrem anschauliches und gewalttätiges“ Filmmaterial, das die von der Hamas am 7. Oktober 2023 begangenen Gräueltaten dokumentierte. abc Nachrichten gemeldet. Die Medien sagten, einige davon enthielten Filmmaterial, das von Hamas-Mitgliedern aufgenommen worden sei.

Im Internet verbreitete Videos zeigen, wie zwei Gruppen vor dem Museum der Toleranz der Stadt am Pico Boulevard aneinandergeraten.

Gal Gadot soll an der Organisation der Vorführung beteiligt gewesen sein. Allerdings sei die Schauspielerin nicht persönlich bei der Vorführung anwesend gewesen, berichteten die Medien.

Die „Wonder Woman“-Schauspielerin, eine Israeliin, sah sich in den sozialen Medien mit Gegenreaktionen konfrontiert, weil sie den Völkermord unterstützte.

Antiisraelische Demonstranten greifen Juden körperlich an, die an einer von der Schauspielerin Gal Gadot organisierten Vorführung des Hamas-Massakers vom 7. Oktober im Museum of Tolerance in Los Angeles teilnehmen. pic.twitter.com/SIZbTyiKL9

— Catherine Da Costa (@catmag18) 9. November 2023