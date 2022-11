Vor dem Xi-Treffen ruft Biden China – POLITICO

PHNOM PENH, Kambodscha – US-Präsident Joe Biden bot den Nationen Südostasiens am Samstag ein vollmundiges amerikanisches Engagement an und versprach auf einem kambodschanischen Gipfel, sich gegen Chinas wachsende Dominanz in der Region zu stellen – ohne die andere Supermacht namentlich zu erwähnen.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping war beim Gipfeltreffen des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Phnom Penh nicht im Raum. Aber Xi schwebte nur zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten ersten persönlichen Treffen von Biden und ihm auf dem G20-Gipfel in Indonesien über dem Verfahren.

Das Weiße Haus von Biden hat Xis Nation zu seinem größten wirtschaftlichen und militärischen Rivalen des nächsten Jahrhunderts erklärt, und obwohl der Präsident China nie direkt angerufen hat, richtete sich seine Botschaft direkt an Peking.

„Gemeinsam werden wir die größten Probleme unserer Zeit angehen, vom Klima bis zur Gesundheitssicherheit, um uns gegen erhebliche Bedrohungen der regelbasierten Ordnung und gegen die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen“, sagte Biden. „Wir werden einen Indopazifik bauen, der frei und offen, stabil und wohlhabend, widerstandsfähig und sicher ist.“

Die USA haben Chinas Verletzung der auf internationalen Regeln basierenden Ordnung lange verspottet – vom Handel über die Schifffahrt bis hin zum geistigen Eigentum – und Biden versuchte, die Solidarität seiner Regierung mit einer Region zu betonen, die die Amerikaner zu oft übersehen haben.

Seine Arbeit in Phnom Penh sollte einen Rahmen für sein Treffen mit Xi schaffen – sein erstes persönliches Treffen mit dem chinesischen Staatschef seit seinem Amtsantritt – das am Montag beim G20-Gipfel der reichsten Volkswirtschaften der Welt in diesem Jahr stattfinden soll in Indonesien auf der Insel Bali statt.

Ein Großteil von Bidens Agenda bei der ASEAN bestand darin, Widerstand gegen Peking zu demonstrieren.

Er sollte auf eine bessere Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer drängen, wo die USA glauben, dass die Nationen fliegen und segeln können, wo immer das internationale Recht dies zulässt. Die USA hatten erklärt, dass Chinas Widerstand gegen diese Freiheit die auf Regeln basierende Ordnung der Welt in Frage stellt.

In dem Bemühen, gegen die unregulierte Fischerei durch China vorzugehen, begannen die USA außerdem damit, Funkfrequenzen von kommerziellen Satelliten zu nutzen, um die sogenannte Dunkelschifffahrt und illegale Fischerei besser zu verfolgen. Biden versprach auch, die Infrastrukturinitiative der Region zu unterstützen – die als Gegenmaßnahme zu Chinas „Gürtel und Straße“-Programm gedacht ist – und eine regionale Reaktion auf die anhaltende Gewalt in Myanmar zu leiten.

Aber es ist das Xi-Treffen, das das Hauptereignis für Bidens Auslandswoche sein wird, die unmittelbar nachdem seine Partei bei den US-Zwischenwahlen überraschende Stärke gezeigt hat und den Präsidenten auf seinem Weg nach Übersee ermutigt hat. Biden wird die Welt umrunden, nachdem er seinen ersten Halt bei einer großen Klimakonferenz in Ägypten gemacht hatte, bevor er zu zwei Wochenendgipfeln in Kambodscha ankam, bevor er nach Indonesien weiterreiste.

Unter den asiatischen Staaten herrschte in den letzten zwei Jahrzehnten Skepsis gegenüber dem amerikanischen Engagement in der Region. Der frühere Präsident Barack Obama trat sein Amt mit der vielbeschworenen Erklärung an, dass die USA „nach Asien ausweichen“ würden, aber seine Regierung wurde durch die zunehmende Beteiligung an Kriegen im Nahen Osten abgelenkt.

Donald Trump verfolgte eine eher nach innen gerichtete Außenpolitik und verbrachte einen Großteil seiner Zeit im Amt damit, ein besseres Handelsabkommen mit China auszuhandeln, während er gleichzeitig Xis autoritäre Instinkte lobte. Biden erklärte China zum größten Rivalen der Vereinigten Staaten und versuchte erneut, sich auf Peking zu konzentrieren, musste jedoch eine außerordentliche Menge an Ressourcen aufwenden, um der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion zu helfen.

Aber diese Woche soll Amerika wieder auf Asien ausrichten – so wie China, das Vakuum, das durch Amerikas Unaufmerksamkeit hinterlassen wurde, seine Macht über die Region ausnutzt, weiterhin seine Macht ausübt.

Biden erklärte, dass die zehn Nationen, aus denen die ASEAN besteht, „das Herzstück der Indopazifik-Strategie meiner Regierung“ seien und dass seine Amtszeit – zu der auch der Empfang der Staats- und Regierungschefs in Washington Anfang dieses Jahres gehörte – „eine neue Ära unserer Zusammenarbeit“ beginnt. Er hat das Gastland jedoch fälschlicherweise mit „Kolumbien“ identifiziert, als er sich zu Beginn seiner Rede bedankte.

„Wir werden eine bessere Zukunft aufbauen, eine bessere Zukunft, von der wir alle sagen, dass wir sie sehen wollen“, sagte Biden.

Biden war nach Obamas Besuch im Jahr 2012 erst der zweite US-Präsident, der Kambodscha betrat. Und wie Obama damals machte der Präsident am Samstag keine öffentlichen Bemerkungen über die dunkle Geschichte Kambodschas oder die Rolle der Vereinigten Staaten in der gequälten Vergangenheit der Nation.

In den 1970er Jahren autorisierte Präsident Richard Nixon eine geheime Teppichbombenkampagne in Kambodscha, um Nordvietnams Bewegung nach Südvietnam zu unterbinden. Die USA unterstützten auch einen Staatsstreich, der teilweise zum Aufstieg von Pol Pot und den Roten Khmer führte, einer blutrünstigen Guerillagruppe, die später einen Völkermord orchestrierte, der zwischen 1975 und 1979 zum Tod von mehr als 1,5 Millionen Menschen führte.

Eines der berüchtigten Killing Fields des Regimes, wo fast 20.000 Kambodschaner hingerichtet und in Massengräber geworfen wurden, liegt nur wenige Kilometer außerhalb des Zentrums von Phnom Penh. Dort erinnert ein Denkmal mit Tausenden von Schädeln an die vor wenigen Generationen begangenen Gräueltaten. Mitarbeiter des Weißen Hauses sagten, Biden habe keine geplanten Besuche geplant.

Wie üblich traf sich Biden zu Beginn des Gipfels mit dem Führer des Gastgeberlandes. Premierminister Hun Sen, ein ehemaliger Kommandeur der Roten Khmer, regiert Kambodscha seit Jahrzehnten mit praktisch keiner Toleranz für abweichende Meinungen. Oppositionsführer wurden inhaftiert und getötet, und seiner Regierung wurde laut Menschenrechtsgruppen weit verbreitete Korruption vorgeworfen.

Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, sagte, Biden werde sich „auf ganzer Linie für Amerikas Interessen einsetzen und Amerikas strategische Position und unsere Werte voranbringen“. Er sagte, Biden treffe sich mit Hun Sen, weil er der Führer des Gastlandes sei.

US-Beamte sagten, Biden habe den kambodschanischen Führer aufgefordert, sich vor den nächsten Wahlen des Landes stärker für die Demokratie zu engagieren und „den zivilen und politischen Raum wieder zu öffnen“.