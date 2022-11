Vor dem Weltklimagipfel COP27 – Was von der UN-Klimakonferenz in Sharm el Sheikh zu erwarten ist

Ein Fischer am Lake Nakuru in Kenia: Durch den Klimawandel steht der See praktisch über und breitet sich immer weiter aus. Viele Menschen haben dadurch ihr Zuhause und ihre Jobs verloren. (IMAGO / ZUMA Draht / IMAGO / James Wakibia)

Vom 6. bis 18. November findet in Sharm el Sheikh, Ägypten, die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) statt. Da die Konferenz in Afrika stattfindet, wird ein besonderes Augenmerk auf die Hilfe für ärmere Länder gelegt. Auch der „Loss and Damage“-Fonds ist Teil der Verhandlungen.

Von Klimazielen ist die Welt noch weit entfernt: Das UN-Umweltprogramm rechnet mit einer Erwärmung um 2,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts, aber nur, wenn alle Länder ihre Klimaschutzverpflichtungen einhalten. Nur wenn selbst die düstersten Pläne und Ambitionen Wirklichkeit werden, könnte die Erwärmung auf 1,7 Grad begrenzt werden. Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die Staatengemeinschaft verpflichtet, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst sogar unter 1,5 Grad zu begrenzen. Seit 2015 gibt es jedoch Fortschritte: Damals prognostizierte das UN-Umweltprogramm sogar eine Erwärmung um 3,5 Grad, wenn alle Zusagen umgesetzt werden.

Der Weltklimarat (IPCC) rät dringend, die Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Heute ist die Atmosphäre etwa 1,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit und Hitzewellen, Dürren, schwere Wirbelstürme und extreme Niederschläge nehmen zu – mit klarem Zusammenhang zur Erderwärmung. Schon bei 1,5 Grad ist der Schaden viel größer, eine Erwärmung um zwei Grad hätte noch gravierendere Folgen: Die Welternährung wäre bedroht und fast alle Korallenriffe würden zerstört.

Das erste Thema ist die Verbesserung der Klimaziele. Auf der letzten Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 kündigten einige Länder höhere Ambitionen an, aber die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit blieb groß. Deshalb sollte dieses Thema wieder auf der Tagesordnung stehen und in absehbarer Zeit auf jeder Weltklimakonferenz diskutiert werden. Es gibt jedoch keine Anzeichen für größere Fortschritte.

Von den großen Treibhausgasemittenten hat in diesem Jahr nur Australien neue und deutlich höhere Ziele vorgelegt. Die USA haben ihre Pläne mit Gesetzen untermauert, was die Umsetzung wahrscheinlicher macht. Einige Länder haben neue Ziele vorgelegt, die jedoch keine Verbesserung gegenüber früheren Plänen darstellen.

Das zweite Thema ist die Anpassung an die globale Erwärmung. Auch hier sollte jedes Land seine Pläne präsentieren. Es geht um ganz unterschiedliche Projekte, um in einer wärmeren Welt leben zu können. Dazu gehören der Bau von Deichen bei steigendem Meeresspiegel, künstliche Bewässerung, wenn Regen weniger zuverlässig ist, und der Bau von Unterkünften in Regionen, in denen Überschwemmungen und Wirbelstürme häufiger vorkommen.

Arme Länder im Süden sollen Geld vom Norden bekommen, um eigene Klimaschutzmaßnahmen und die Anpassung an die Erderwärmung finanzieren zu können. Die Industrieländer hatten bereits 2009 zugesagt, diese Zahlungen weiter zu erhöhen und ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu zahlen. Dieses Versprechen wurde jedoch nicht eingehalten. Auch hier soll in Sharm el Sheikh die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit geschlossen werden. Die Tatsache, dass die Konferenz in Afrika stattfindet, wird besonderes Augenmerk auf die Hilfe für ärmere Länder lenken.

Auch der „Loss and Damage“-Fonds ist Teil der Verhandlungen: Die Erderwärmung wurde vor allem von den reichen Industrieländern verursacht, inzwischen spielen aber auch große Schwellenländer wie China und Indien eine bedeutende Rolle. Arme Entwicklungsländer hingegen müssen einen großen Teil des Schadens tragen. Seit mehr als zehn Jahren fordern sie auch Schadensersatz, insbesondere für Ereignisse, auf die eine Anpassung nicht mehr möglich ist – wie etwa Wirbelstürme nie gekannten Ausmaßes. Für Entwicklungsländer sprechen viele rechtliche Argumente – allen voran das Verursacherprinzip. Trotzdem weigern sich die Industrieländer bisher, Rechtsansprüche anzuerkennen. In Sharm el Sheikh soll das Thema erstmals formell auf die Tagesordnung gesetzt werden, und Dänemark ist das erste Land, das Zahlungen zusagt.

Bei den Klimaverhandlungen bilden die Staaten Gruppen. Da ist die „High Ambition Coalition“, die möglichst weitreichende Klimaziele fordert. Dazu gehören die Europäische Union, Inselstaaten in der Karibik und im Pazifik sowie eine Reihe anderer Länder. Die Entwicklungsländer haben sich in der „Gruppe der 77 plus China“ zusammengeschlossen, dieser Gruppe gehören längst weit über 100 Länder an, wobei die Interessen innerhalb der Gruppe teilweise weit auseinander gehen. Viele dieser Länder wollen möglichst viel Klimaschutz, und China hat in den letzten Jahren oft als Bremser fungiert.

Die großen Schwellenländer China, Brasilien, Indien und Südafrika bilden eine Gruppe, die oft gemeinsam auftritt. Dann gibt es noch die „am wenigsten entwickelten Länder“, die besonders armen Länder, die kleinen Inselstaaten, die teilweise durch den steigenden Meeresspiegel zu versinken drohen, und die Gruppe der afrikanischen Länder. Auf Klimakonferenzen ordnen sich die Gruppen manchmal neu. Die Europäische Union verhandelt als Ganzes, nicht jedes Land einzeln.

Großen Wert will die ägyptische Konferenzleitung auf die Unterstützung besonders gefährdeter Staaten legen. Die Industrieländer haben bisher ihre finanziellen Zusagen nicht eingehalten, das soll sich ändern. Sie sind besonders zurückhaltend, bei der Anpassung an die Erwärmung zu helfen. Hier ist allerdings der Handlungsdruck in Afrika angesichts der Hungersnot besonders groß. Auch das Thema Schadensersatz wird, auch auf Druck afrikanischer Länder, prominent auf der Tagesordnung stehen.

Der Ukraine-Krieg erschwert die Verhandlungen und lenkt vom Klimaschutz ab. Die Welt spaltet sich zunehmend in Blöcke auf, die Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln sinkt. Die Verknappung fossiler Energierohstoffe hat zur Erschließung neuer Lagerstätten geführt. Um die Klimaziele zu erreichen, dürfen jedoch überhaupt keine neuen Kohle-, Öl- oder Gasvorkommen abgebaut werden.

Steigende Energiepreise begünstigen aber auch den Ausbau erneuerbarer und CO2-freier Energiequellen, insbesondere Wind- und Solarenergie. Viele Länder wollen sie schneller ausbauen, auch um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Dies könnte dazu führen, dass der Ukrainekrieg langfristig sogar positive Folgen für das Klima hat. Der Krieg führt auch zu steigenden Preisen und Lebensmittelknappheit, und die Verteilungskämpfe werden intensiver. Das kann die Bereitschaft bremsen, etwas für den Klimaschutz zu tun.

Klimaschutz ist nur in internationaler Zusammenarbeit möglich und die Weltklimakonferenzen sind die einzigen Foren, in denen große und kleine, reiche und arme Länder auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das langsame Voranschreiten wird oft und zu Recht kritisiert, aber es gibt kein Format, das es ersetzen könnte. Gerade für arme Länder bieten sie eine Bühne, um zumindest Aufmerksamkeit zu bekommen.

Oft reisen Zehntausende Menschen zu UN-Klimakongressen an, viele davon mit dem Flugzeug. Die Erderwärmung wird für mindestens zwei Wochen im Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit stehen, am Rande der Konferenzen werden viele Forschungsergebnisse zum Klima präsentiert, Interessengruppen werden ihre Meinung kundtun. Das kritisieren vor allem Interessengruppen, denen der Klimaschutz ebenfalls weniger wichtig ist. Das Problem ist nicht die Größe der Konferenzen, sondern die unangemessen mageren Ergebnisse. Würde dem Klimaschutz jedoch weniger Beachtung geschenkt, wären die Ergebnisse vermutlich noch geringer.