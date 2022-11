Robert Römer, Geschäftsführer der Privatwirtschaftlichen Initiative Tierschutz (ITW), sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Wenn das Gesetz in der aktuell geplanten Fassung kommt, wird es den Tierschutz töten.“ Alle bestehenden Programme würden mit den Plänen der Bundesregierung ihrer Existenzberechtigung beraubt.

„Hier wird alles, was in Sachen Tierschutz aufgebaut wurde, platt gemacht“, sagte Römer. Beim ITW erhalten Landwirte einen vertraglich garantierten Zuschlag, wenn sie ihre Tiere besser halten. „In der Initiative Tierschutz haben wir 27 Millionen Mastschweine und 15 Millionen Ferkel“, sagte Römer. Manchen Kritikern dürften die Fortschritte im Stall zu gering sein. „Aber immerhin haben wir die Führung übernommen. Das Kennzeichengesetz wird diese Erfolge wieder rückgängig machen“, sagte der Geschäftsführer. Er warnte davor, dass der Plan der Bundesregierung Schweinefleisch in Deutschland inmitten der aktuellen Wirtschaftskrise verteuern werde. „Der Indikator wird der Sargnagel für die Schweinehaltung in Deutschland sein“, sagt Römer. Wie das Mastschwein lebt, soll nach dem Plan von Cem Özdemir bald auf Schweinefleischverpackungen in Supermärkten zu sehen sein. Fünf Stufen sollen den Verbraucher darüber informieren: Stufe 1 spiegelt den gesetzlichen Standard wider, Stufe 5 entspricht dem ökologischen Landbau. Der entsprechende Gesetzentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums muss noch den Bundestag passieren.

