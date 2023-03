In de regel werd Erfolgsprämien im Erfolgsfall überwiesen. Bei der Credit Suisse is anders. Selbst ein Notverkauf zum Spottpreis is dort kein Hindernis, Boni auszuschütten.

Geht es nach der Führung der retteten Credit Suisse (CS), wird the Bank am commenden Freitag who bisher planted die in Aussicht gestellten Boni auszahlen. Dat meldt de Finanznachrichtenagentur Bloomberg en beroofd ervan dat een geïnterneerde Schreiben en die Mitarbeiter der Bank. Ook bereits vereinbarte Gehaltserhöhungen solle es geben. Die Boni werden ausgezahlt für das vergangene Jahr. Die Bank hatte 2022 een Verlust van 7,3 Milliarden Franken verzeichnet, de oorlog tegen de hoogste Verlust van de financiële crisis.

Und nun wird die schwer angeschlagene Credit Suisse von der Schweizer Großbank UBS für drie Milliarden Franken übernommen, die auch für Verluste von bis zu fünf Milliarden Franken gerade stehen wird. Die Schweizerische Nationalbank gewährt den Banken en Darlehen von bis 100 Billiarden Francs. En de Regierung Sichert der UBS zudem eine Garantie von Neun Milliarden Franken zu.

Zumindest das Management der retteten Credit Suisse kan nach den Worten der Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter wohl nicht mit Boni rechnen. “Gegenüber dem CS-Management gibt es natürlich Maßnahmen”, zei de minister in SRF-Radio. Es sei Aufgabe der Finanzmarktaufsicht (Finma), ein Boni-Verbot auszusprechen. “Davon is schon auszugehen”, zei Keller-Sutter. Een Sprecher der Finma erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass man demnächst “auch solche” Fragen klären droeg.

Die Zeitung “Tages-Anzeiger” hat derweil mit Blick in the Geschäftsberichte ausgerechnet, dass die Bank seit 2013 3.2 Milliarden Franken Verlust erwirtschaftet hat. Im gleichen Zeitraum steckten die Top-Manager 32 Milliarden Franken en Boni ein.