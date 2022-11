Vor dem G20-Gipfel: Biden und Xi diskutieren auf Bali

Stand: 14.11.2022 07:02 Uhr

Spionagevorwürfe, Menschenrechtsverletzungen, der Status von Taiwan, der Ukraine-Krieg – es gibt viele Streitpunkte, die US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi bei ihrem heutigen Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels erörtern dürften.

Von Benjamin Eyssel, ARD Studio Peking

Die Welt fiebert dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping entgegen. Es ist das erste Treffen der beiden Staatsoberhäupter. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind auf dem schlechtesten Stand seit Jahrzehnten.



Meinungsverschiedenheiten in vielen Fragen

Es gibt viele Streitpunkte: Taiwan zum Beispiel. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Teil des Landes. Die USA sind eine Art Beschützer Taiwans und warnen China vor einer militärischen Intervention. Dann gibt es den Krieg in der Ukraine, den China nicht verurteilt, Spionagevorwürfe, wirtschaftliche Probleme und Menschenrechtsverletzungen durch China, einschließlich der Verfolgung der uigurischen Minderheit in Xinjiang. Die US-Regierung spricht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord – China spricht von Lügen und mahnt, die USA sollten sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen.

Zumindest ein persönliches Gespräch

Beobachter erwarten bei dem Treffen keine große Annäherung zwischen den USA und China. Aber die meisten sehen es als gutes Zeichen, dass Xi und Biden persönlich miteinander sprechen. Bis zuletzt war Chinas Staatsoberhaupt aufgrund der strikten Null-Covid-Politik fast drei Jahre lang nicht außerhalb Chinas und hat keine Gäste im Land empfangen.

Während von chinesischer Seite vor dem Treffen kaum konkrete Informationen zu hören sind, sagt das Weiße Haus: Es solle um die Vertiefung der Kommunikationswege und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Wettbewerb zwischen den beiden Ländern gehen. Biden wolle auch das Thema Nordkorea ansprechen, hieß es. Der US-Präsident sprach kürzlich von „roten Linien“, die man definieren wolle.

Biden betont gerne, dass kein anderer Führer der Welt Xi Jinping so gut kenne wie er. Die beiden trafen sich häufig, bevor sie in ihren jetzigen Büros waren. Damals gab es immer offene Diskussionen.