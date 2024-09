Mercedes-Chef Ola Källenius fordert vor dem Autogipfel im Wirtschaftsministerium Zugeständnisse der Politik in der Klimapolitik. „Wir müssen über die CO₂-Regulierung in Europa reden“, sagte Källenius dem „Handelsblatt“. Zwar bekenne sich der Stuttgarter Autobauer zum Ziel einer Dekarbonisierung der Autoindustrie, doch „die Schätzungen der EU-Kommission waren zu optimistisch, wie wir jetzt sehen“, so Källenius.

„Wir können die Kundenwünsche nicht ignorieren.“ Derzeit stagniere der Absatz von Elektroautos bei zehn Prozent. Konkret fordert Källenius eine Lockerung der Klimavorgaben der EU für Neuwagenflotten, die ab 2025 in Kraft treten. Weil die meisten europäischen Hersteller zu wenige Elektrofahrzeuge verkaufen, drohen der Branche Milliardenstrafen.