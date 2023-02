Vor allem die Stromerzeugung kostet Geld: 600 Milliarden Euro braucht Deutschland für eine schnelle Energiewende

In Deutschland mangelt es bekanntlich deutlich an Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch der Fortschrittsmonitor Energiewende zeigt, dass es an Investitionen deutlich mangelt. Jährlich würden rund 55 Milliarden Euro benötigt, ein Bruchteil davon soll 2021 ausgegeben werden. Die Ziele scheinen weit entfernt.

Für eine schnelle Energiewende werden laut einer Studie bis 2030 schätzungsweise 602 Milliarden Euro benötigt. Das wären 54 bis 57 Milliarden Euro jährlich, so der neue „Energy Transition Progress Monitor“, den die Energiewirtschaft und die Unternehmensberatung EY vorgestellt haben. 2021 wurden jedoch nur 14,5 Milliarden Euro investiert. Die Branche forderte daher die Politik auf, Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Der Studie zufolge werden bis 2030 rund 351 Milliarden Euro für den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten mit erneuerbaren Energien und 126 Milliarden Euro für den Ausbau der Stromübertragungsnetze benötigt. Der Ausbau der Erzeugungskapazitäten für klimaneutrale Gase erfordert daher zwölf Milliarden Euro und die Förderung der E-Mobilität durch den Ausbau der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur neun Milliarden Euro. Die restlichen 104 Milliarden Euro entfallen auf Verteilnetze oder Kraftwerke.

Laut der Studie würden diese Ausgaben Anlagenbauern und Herstellern von Investitionsgütern, beispielsweise Windrädern oder Solarmodulen, einen deutlichen Mehrwert sichern. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und EY schätzen die dadurch ausgelösten Wertschöpfungseffekte allein für Deutschland auf durchschnittlich knapp 33 Milliarden Euro jährlich. Das entspräche einem Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung des Landes.

Fachkräfte und Rohstoffe fehlen

Allerdings liegen die tatsächlichen Investitionen derzeit deutlich unter den erforderlichen Ausgaben. Laut der Studie wurden 2021 nur rund 14,5 Milliarden Euro investiert und nur 8,6 Milliarden Euro an Wertschöpfung realisiert. Gründe dafür sind der „erschreckende Fachkräftemangel“, ein Mangel an Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und seltenen Erden, die fehlende Verfügbarkeit von Grundstücken sowie langwierige und komplexe Genehmigungs- und Bauprozesse.

In der Studie wird ein „Zustimmungs-Klimaindex“ errechnet – laut Umfrage liegt er bei 4,4 und damit „mangelhaft“. Viele der Befragten hatten den Eindruck, dass Kommunen mitunter bewusst Prozesse verzögern oder die Energiewende auf politischer und offizieller Seite kaum Unterstützer habe. Größtes Hindernis neben dem Planungsrecht ist der Artenschutz.

Der Bund muss Flächen anbieten

„Die Klimaziele sind im derzeitigen Tempo nicht zu erreichen“, sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Die Bundesregierung müsse alle bestehenden Hemmnisse für die Energie-, Wärme- und Verkehrswende beseitigen, forderte sie. „Konkret bedeutet dies, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, mehr Platz für erneuerbare Erzeugungsanlagen, Netze und Ladeinfrastruktur bereitzustellen, einen Markt für Wasserstoff zu schaffen.“

Die Bundesregierung hat wichtige Verbesserungen eingeführt, um die Planung und Genehmigung zu beschleunigen. Es muss jedoch noch viel mehr passieren. „Dies gilt insbesondere für die schnellere Bereitstellung der benötigten Flächen für erneuerbare Energien.“

Die Bundesregierung will den CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent reduzieren. Bis 2045 soll die Treibhausgasneutralität erreicht werden. Bis 2030 will sie den Anteil erneuerbarer Energien am Strommarkt auf mindestens 80 Prozent und bis 2045 auf 99 Prozent steigern 2020 lag dieser Anteil bei 44,2 Prozent, 2021 nur noch bei 40,6 Prozent.