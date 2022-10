Vor allem der Astronaut Alexander Gerst wünscht sich Begeisterung für Wis

„Für mich ist es das größte Kompliment, wenn Eltern zu mir kommen und mir sagen, dass ihre Tochter mich in der Sendung mit der Maus gesehen hat und jetzt Wissenschaftlerin werden will“, sagte er der „Heilbronner Stimme“ (Dienstagausgabe). „Oder Astronaut.“

Das passiert immer wieder und dann ist es richtig schön. „Ich versuche, meine Person nicht in den Vordergrund zu stellen. Die Botschaft ist mir wichtig“, fügte er hinzu. „Und damit hatte ich oft leichtes Spiel, weil ich dort oben einzigartige Perspektiven einfangen konnte, die Neugierige wie mich beeindruckt haben. Und wenn ich etwas Besonderes sehe, habe ich immer das Gefühl, es teilen zu müssen.“ Er sieht die Begeisterung der Menschen für die Raumfahrt in die öffentliche Aufmerksamkeit. „Das ist ein Kompliment für unsere Arbeit, also die der ESA und nationaler Agenturen wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt“, sagte er. „Und diese öffentliche Unterstützung brauchen wir auch, gerade jetzt, wo ambitionierte Entscheidungen gefragt sind, sonst geraten wir Europäer ins Hintertreffen.“ Ihm ist es wichtig, den Menschen klar zu machen, warum es wichtig ist, den Weltraum zu erforschen. „Deshalb habe ich diese Gedanken auch in den sozialen Medien geteilt. Der Nebeneffekt, dass ich dadurch oft im Mittelpunkt stehe, ist mir manchmal etwas unangenehm. Aber ich akzeptiere das als Teil meines Jobs. Wenn die Leute respektvoll sind, was normalerweise der Fall, das ist auch in Ordnung.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH