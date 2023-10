Shari Redstone, Präsidentin von National Amusements und Mehrheitsaktionärin von Paramount Global, geht zu einer Morgensitzung auf der Allen & Company Sun Valley Conference in Sun Valley, Idaho, am 12. Juli 2023. David A. Grogan | CNBC

Shari Redstone hat möglicherweise ihr Fenster verpasst. Paramount Global Der Mehrheitsaktionär von ist offen für eine Fusion oder den Verkauf des Unternehmens zum richtigen Preis, sagen Personen, die mit ihrer Denkweise vertraut sind. Und sie sei seit mehreren Jahren dafür aufgeschlossen, sagten die Leute, die darum baten, nicht öffentlich zu sprechen, weil die Diskussionen privat seien. Sprecher von Redstone und Paramount Global lehnten eine Stellungnahme ab. Das Problem bestand darin, den richtigen Deal für die Aktionäre zu finden. Die Marktbedingungen haben eine transformative Transaktion im besten Fall schwierig und im schlimmsten Fall höchst unwahrscheinlich gemacht. „Der Markt schreit danach, die Portfolios von Medienunternehmen neu zu gestalten und zu konsolidieren“, sagte Jon Miller, CEO von Integrated Media und Senior Advisor des Venture-Unternehmens Advancit Capital, das Redstone mitbegründet hat. „Aber aufgrund der unmittelbaren Bedenken hinsichtlich der Werbeverkäufe, der Anzahl der Abonnementvideos und der Schuldenkosten ist das Risiko groß angelegter Transaktionen jetzt groß. Niemand möchte Transaktionen zu den aktuellen Marktbewertungen dieser Unternehmen tätigen.“ Paramount Global ist ein Archetyp für das Konsolidierungsproblem der Medienbranche. Das Unternehmen besteht aus Paramount Pictures, dem CBS-Rundfunknetzwerk, 28 eigenen und betriebenen lokalen CBS-Sendern, dem Streaming-Dienst Paramount+, dem kostenlosen werbefinanzierten Pluto TV, „Star Trek“, „SpongeBob Schwammkopf“, MTV, Nickelodeon und Comedy Central , BET und Showtime. Es besitzt auch das physische Paramount-Studiogrundstück in Los Angeles, Kalifornien. Unter dem Gesichtspunkt der Summe aller Teile hat das Unternehmen eine starke Hand. Viele der Vermögenswerte von Paramount Global würden gut in größere Medienunternehmen passen. „Paramount verfügt über eine enorme Menge an Vermögenswerten in seiner Inhaltsbibliothek und sie besitzen einige ziemlich wichtige Sportrechte in Form des NFL-Vertrags, des Champions-League-Fußballs und von March Madness“, sagte Guggenheim-Analyst Michael Morris letzte Woche gegenüber CNBC. „Aber sie verlieren immer noch Geld mit ihrem Streaming-Dienst“, sagte Morris. „Sie müssen diese Dinge zusammenbringen, den Inhalt auf die richtige Größe bringen, den Umsatz durch Preisgestaltung und Marktdurchdringung steigern, und dann können wir sehen, wie sich Investoren wieder für diese Idee begeistern.“ Rückläufige Einnahmen aufgrund der beschleunigten Kabelkürzungen im Bezahlfernsehen, anhaltende Streaming-Verluste und steigende Zinssätze haben Redstone in eine Zwickmühle gebracht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist auf 7,7 Milliarden US-Dollar gesunken, fast der niedrigste Wert des Unternehmens seit der Fusion von CBS und Viacom durch Redstone im Jahr 2019. Damals verschaffte diese Transaktion dem zusammengeschlossenen Unternehmen eine Marktbewertung von etwa 30 Milliarden US-Dollar. Es ist unklar, ob ein Beibehalten des Kurses dazu beitragen wird, die Stimmung der Anleger zu ändern. Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway , einer der größten Anteilseigner von Paramount Global, sagte im April gegenüber CNBC, dass Streaming „kein wirklich gutes Geschäft“ sei. Er bemerkte auch, dass Aktionäre von Unterhaltungsunternehmen „im Laufe der Zeit wirklich nicht so gut abgeschnitten haben“.

Die Direct-to-Consumer-Geschäfte von Paramount Global verloren im zweiten Quartal 424 Millionen US-Dollar und im ersten Quartal 511 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gibt am 2. November seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. CEO Bob Bakish sagte, 2023 werde das Jahr mit den höchsten Verlusten für Streaming sein. Paramount Global senkte seine Dividende von 24 Cent pro Aktie auf 5 Cent pro Aktie, um „unsere Fähigkeit weiter zu verbessern, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu liefern, während wir uns in Richtung Streaming-Profitabilität bewegen“, sagte Bakish im Mai. Steven Cahall, Analyst bei Wells Fargo, schlug Anfang des Jahres vor, dass Bakish das Streaming-Geschäft des Unternehmens vollständig einstellen sollte, obwohl Paramount+ mehr als 60 Millionen Abonnenten hat. „Wir glauben, dass Paramount Global entweder als zufriedener Waffenhändler oder als Break-up-for-Sale-Story viel mehr wert ist“, schrieb Cahall im Mai in einer Mitteilung an Kunden. „Toller Inhalt, fehlgeleitete Strategie.“

Big Tech-Lebensader

Bob Bakish, CEO von Paramount, spricht am 6. September 2023 mit David Faber von CNBC. CNBC

Die Führungskräfte von Paramount Global hegen weiterhin die Hoffnung, dass ein großes Technologieunternehmen wie z Apfel , Amazonas oder Alphabet werden die Sammlung von Assets als eine Möglichkeit betrachten, ihre inhaltlichen Ambitionen zu stärken, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die 61 Millionen Abonnenten von Paramount+ könnten dazu beitragen, einen bestehenden Streaming-Dienst wie Apple TV+ oder Amazons Prime Video zu überdimensionieren, oder Alphabets YouTube eine stärkere Präsenz im Abonnement-Streaming verschaffen, das über Sunday Ticket und YouTube TV der National Football League hinausgeht. Während die Vorsitzende der Federal Trade Commission, Lina Khan, sich besonders auf die Begrenzung der Macht großer Technologieunternehmen konzentriert hat, könnten Apple, Amazon und Alphabet aus regulatorischer Sicht tatsächlich bessere Käufer sein als alte Medienunternehmen. Im Gegensatz zu Comcast (NBC), Fox oder Disney (ABC) besitzen sie keinen Fernsehsender. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die US-Regulierungsbehörden einem Unternehmen erlauben würden, zwei Rundfunknetze zu besitzen. Die Veräußerung von CBS ist möglich, aber es ist so stark mit Paramount+ verflochten, dass eine Trennung des Senders vom Streaming-Dienst chaotisch wäre. „Wir glauben, dass Paramount Global zu klein ist, um die Streaming-Kriege zu gewinnen, aber es ist klein genug, um von einem größeren Streaming-Konkurrenten wegen seiner umfangreichen Bibliothek an Film- und Fernsehinhalten sowie seiner Sportrechte und Nachrichtenressourcen übernommen zu werden.“ Laura Martin, Analystin bei Needham & Co., schrieb am 9. Oktober in einer Forschungsnotiz an Kunden. Die Übernahme von Paramount Global wäre für ein Big-Tech-Unternehmen ein relativer Tropfen auf den heißen Stein. Der Marktwert von Paramount Global lag am Freitag unter 8 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat das Land langfristige Schulden in Höhe von rund 16 Milliarden US-Dollar. Dennoch gibt es trotz riesiger Bilanzen und Billionen-Dollar-Bewertungen keinen Beweis dafür, dass Technologieunternehmen sich rückläufige alte Medienwerte wie Kabel- und Rundfunknetze aneignen wollen. Netflix hat sein Geschäft speziell auf der Prämisse aufgebaut, dass diese Vermögenswerte letztendlich sterben werden. Das Grundstück und das Studio von Paramount mögen für die Erstellung von Inhalten und die Programmierung von Bibliotheken attraktiv sein, aber das würde dazu führen, dass Redstone über einen weniger wünschenswerten Korb an veralteten Medienressourcen verfügt.

Trennungsschwierigkeiten

Es ist möglich, dass Redstone das Unternehmen auflöst und die alten Medienwerte an eine Private-Equity-Firma verkauft, die sie gegen Bargeld eintauschen könnte. Aber die geringere Marktbewertung von Paramount Global im Verhältnis zu seinen Schulden macht einen Leveraged Buyout für ein potenzielles Private-Equity-Unternehmen wahrscheinlich weniger attraktiv. Darüber hinaus haben steigende Zinssätze Take-Private-Deals in allen Branchen generell verlangsamt, da die Kosten für die Zahlung von Schuldenzinsen in die Höhe geschossen sind. Laut einer Studie von Bain & Co. ist das Transaktionsvolumen von Buyout-Fonds im ersten Halbjahr 2023 weltweit um 58 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Wenn ein vollständiger Verkauf an Big Tech und ein teilweiser Verkauf an Private Equity nicht zustande kommen, besteht eine weitere Option für Redstone darin, zu fusionieren oder an ein anderes altes Medienunternehmen zu verkaufen. Warner Bros. Entdeckung könnte mit Paramount Global fusionieren, obwohl die Zusammenführung von Warner Bros. und Paramount Pictures möglicherweise die Genehmigung des Deals durch die US-Aufsichtsbehörden auf sich warten lässt. Über regulatorische Probleme hinaus deutet die jüngste Geschichte darauf hin, dass große Medienfusionen für die Aktionäre nicht gut funktioniert haben. Bei den jüngsten Medienfusionen, darunter WarnerMedia und Discovery, gingen Dutzende Milliarden Dollar an Shareholder Value verloren. Disney und die Mehrheit davon Fuchs , Comcast /NBCUniversal und Sky, Viacom und CBS sowie Scripps und Discovery. Fusionspartner wie Warner Bros. Discovery bevorzugen möglicherweise auch den Verkauf oder die Fusion mit einem anderen Unternehmen, beispielsweise NBCUniversal von Comcast, wenn die Regulierungsbehörden einen großen Medienzusammenschluss zulassen. Redstone hat sich in letzter Zeit an den Rändern herumgetrieben, einige Vermögenswerte abgestoßen, etwa den Buchverlag Simon & Schuster, und Gespräche über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Kabelnetz BET aufgenommen. Doch Paramount Global vertagte die Idee, einen Anteil an BET zu verkaufen, im August, nachdem entschieden wurde, dass die Verkaufsangebote zu niedrig waren, um den Wert des Verbleibs des Netzwerks in seinem Kabelnetzwerk-Portfolio zu überwiegen. Da der Gesamtmarktwert des Unternehmens unter 8 Milliarden US-Dollar liegt, ist es schwierig, Käufer davon zu überzeugen, hohe Preise für Teile zu zahlen. Eine Änderung der allgemeinen Investitionsstimmung, die die Bewertung des Unternehmens in die Höhe treibt, könnte Redstone und anderen Führungskräften von Paramount Global dabei helfen, sich mit der Veräußerung von Vermögenswerten wohler zu fühlen.

Verkauf nationaler Vergnügungen

Wenn Redstone keinen Deal findet, der ihr gefällt, könnte sie auch National Amusements verkaufen, die von ihrem Vater Sumner Redstone gegründete Holdinggesellschaft, die den Großteil der stimmberechtigten Aktien des Unternehmens besitzt. National Amusements besitzt 77,3 % der Stammaktien der Klasse A (stimmberechtigt) von Paramount Global und 5,2 % der Stammaktien der Klasse B, was etwa 10 % des Gesamtkapitals des Unternehmens ausmacht. Redstone nahm Anfang des Jahres eine strategische Investition in Höhe von 125 Millionen US-Dollar von der Handelsbank BDT & MSD Partners in Anspruch, um ihre Schulden zu tilgen, und bekräftigte damit ihren Glauben an den inhärenten Wert von Paramount Global. „Paramount verfügt über die besten Assets in der Medienbranche, mit einer unglaublichen Inhaltsbibliothek und IP, die alle Genres und Bevölkerungsgruppen abdecken, sowie dem Rundfunknetzwerk Nr. 1, dem führenden kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Dienst und dem am schnellsten wachsenden Pay-Streaming.“ Plattform in den USA“, sagte Redstone in einer Erklärung im Mai. „NAI ist von der Strategie und Umsetzung von Paramount überzeugt, und wir sind weiterhin bestrebt, Paramount dabei zu unterstützen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um auf seinem Erfolg aufzubauen und die strategischen Chancen in unserer Branche zu nutzen.“ Der Verkauf von National Amusements würde die langfristige Zukunft von Paramount Global nicht verändern. Aber es ist ein Ausweg für Redstone, wenn sie keinen Deal finden kann, der für die Aktionäre vorteilhaft ist. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen arbeitet Paramount Global nicht aktiv mit einer Investmentbank an einem Verkauf. Das Unternehmen begnüge sich damit, auf eine Änderung der Marktbedingungen oder der Regulierungsbehörden zu warten, bevor es bei einem Transformationsgeschäft aggressiver vorgehe, sagten die Personen. Dennoch fasst die missliche Lage von Redstone die aktuellen Probleme der alten Medien treffend zusammen. Die Branche rechnet mit einer Wende in der Marktstimmung, während die Führungskräfte insgeheim darüber schimpfen, dass sie kurzfristig kaum etwas dagegen tun können. ANSCHAUEN: Mad Money-Moderator Jim Cramer äußert sich zu Paramount Global