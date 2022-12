Vor 75 Jahren gegründet – Deutscher Forstschutzverband – zwischen Umweltschutz und Forstwirtschaft

Hinweis auf eine Pflanzaktion des „Deutschen Waldschutzverbandes“ im April 2022 in Wernigerode, Sachsen-Anhalt. (Picture Alliance / dpa / Matthias Leg)

Die Kriegswinter waren kalt in Deutschland und die Menschen brauchten Brennholz. Ganze Wälder wurden abgeholzt. Nach 1945 gab es Reparationszahlungen, die Deutschland leisten musste, auch in Form von Holzeinschlag.

„Man muss sich vorstellen, dass nach dem Krieg etwa zehn Prozent der Waldfläche in Deutschland zerstört wurden. Und Sie haben gerade diese zehn Prozent in der Natur gesehen, im Wald, und dann haben die Leute tatsächlich gesagt, wir brauchen eine Initiative, um diese Wälder aufzuforsten, neue Wälder zu gründen und zu schaffen, und das war im Grunde die Geburtsstunde der SDW. Als eine der ersten Bürgerinitiativen in Deutschland sind wir aktiv geworden und haben versucht, diese Wälder aufzuforsten, neue Bäume zu pflanzen und neue Bestände z. B. durch Saatgut anzulegen, um die Schäden im Wald zu beheben.“

Konrad Adenauer unter den Gründervätern

Am 5. Dezember 1947 gründeten 500 Bürger in Bad Honnef bei Bonn den Deutschen Waldschutzverein, kurz SDW. Bundesgeschäftsführer ist Christoph Rullmann. Die Schutzgemeinschaft habe von Anfang an sehr eng mit der Politik zusammengearbeitet, sagt er.

„Einer unserer Gründerväter war eigentlich Konrad Adenauer. Also hast du dir gesagt, okay, wer kann auch, sagen wir in diesem Spiel, mit den damals in Deutschland politisch sehr entscheidenden Alliierten sprechen und auch dort Unterstützer gewinnen, um dem Wald zu helfen. Und genau das wurde mit diesen Politikern gemacht, von denen einige auch unsere Gründungsurkunde unterzeichnet haben.“

Waldpädagogik über Waldschulen und Jugendheime

Mit dieser Strategie war die Schutzgemeinschaft sehr erfolgreich. Bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung hatte sie dem Holzeinschlag durch die Alliierten ein Ende gesetzt. Wiederaufforstungsprogramme und Baumpflanzaktionen folgten. Darüber hinaus wurde die Waldpädagogik zu einem wichtigen Aufgabengebiet. Aufklärungskampagnen zur Bedeutung des Waldes wurden durchgeführt, Waldjugendzentren und Waldschulen gegründet. Während des Waldsterbens in den 1980er Jahren setzte sich der Schutzverband für eine Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen ein. Dennoch nehme sie unter den deutschen Umweltschutzorganisationen eine Sonderstellung ein, sagt Forstpolitikforscher Michael Suda von der Technischen Universität München.

„Der Deutsche Waldschutzverband unterscheidet sich von anderen Naturschutzverbänden. Dabei geht es weniger um die detaillierten Inhalte, wie der Wald bewirtschaftet werden soll und was dort getan wird, sondern in erster Linie um den Erhalt dieses Waldes und gleichzeitig aus pragmatischer Sicht um den Erhalt einer ordentlichen, nachhaltigen Forstwirtschaft. „

Situation des Waldes immer noch prekär

Die sehr pragmatische Herangehensweise des Schutzverbandes zeigt sich auch darin, dass er als einziger Naturschutzverband Mitglied im Forstrat, dem Dachverband der deutschen Forstwirtschaft, ist. Sie übernimmt auch eine Mittlerrolle zwischen den anderen Umweltverbänden und der Forstwirtschaft. Doch trotz aller Bemühungen sei der Wald heute genauso schlecht wie vor 75 Jahren, sagt der Bundesgeschäftsführer des Schutzvereins Christoph Rullmann. Schuld sind der Klimawandel und vor allem die Dürrejahre seit 2018.

„Wenn man sich anschaut, gibt es in Deutschland derzeit eine Fläche so groß wie das Saarland und noch mehr geschädigte. Wir haben noch nicht einmal alle Zahlen aus diesem Jahr, wie viel geschädigte Fläche dieses Jahr hinzugekommen ist, und es wird noch viele brauchen.“ Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um diese Bestände sozusagen wieder mit funktionierenden Wäldern zu bestücken.“

Laut aktuellem Waldzustandsbericht haben nur noch 21 Prozent aller untersuchten Bäume in Deutschland eine intakte Krone. Vor allem Fichten werden durch die zunehmende Trockenheit geschwächt und sind daher leichte Opfer von Borkenkäfern. Besonders anfällig sind Monokulturen. Daher sei es wichtig, dass der Deutsche Waldschutzbund den Umbau der Wälder in klimastabile Mischwälder vorantreibt, sagt Michael Suda.

„Ich denke, die größte Herausforderung, die es derzeit gibt, ist diese Transformation der Wälder, die wir nach den trockenen Jahren draußen mit eigenen Augen gesehen haben, was ein Zeichen dafür ist, wie sich Temperaturanstieg und Klimawandel auf diese Wälder auswirken können wie schnell das alles gehen kann. Die große Herausforderung lautet also: Wie können diese Wälder der Zukunft aussehen, damit die Auswirkungen, die sie auf Natur, Umwelt und Menschen entfalten, auf der anderen Seite auch weiterhin in dieser Form erhalten bleiben.“

Gelingt die Umwandlung der Wälder, bleibt auch der Lebensraum unzähliger anderer Pflanzen und Tiere erhalten.