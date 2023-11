Vor 38 Jahren veränderte Nintendo die Popkultur für immer

Zu Beginn der 1980er-Jahre wurden Videospiele meist nur noch an münzfressenden Arcade-Automaten gespielt, doch ihre steigende Beliebtheit führte zu einem Zeitmagazin Titelstory im Januar 1982 mit einer erbärmlichen Warnung: „GRONK! BLITZ! ZAP! Videospiele erobern die Welt!“

Wenn das nach Big Boomer Energy klingt, dann deshalb, weil die Babyboomer zu dieser Zeit zwischen 20 und 40 Jahre alt waren und die dominierende Verbrauchergruppe darstellten. Panik in den Medien über Spielsucht stellten Spielhallen als verkommene Orte für Nichtsnutze dar. Unterdessen führten eine Übersättigung mit Heimkonsolen und eine Reihe mittelmäßiger Spiele 1983 zum Absturz der gesamten amerikanischen Spieleindustrie.

Nintendo hat das Spielen mit dem NES praktisch im Alleingang gerettet (siehe bei Amazon) im Jahr 1985, und die Popkultur war nie mehr dieselbe. Das NES wurde ursprünglich in Japan als Famicom („Familiencomputer“) veröffentlicht und ist eine Neugestaltung, die speziell auf westliche Märkte zugeschnitten ist. Anstelle einer Videospielkonsole wurde es als „Entertainment System“ mit einem „Control Deck“ gebrandmarkt, das „Game Paks“ verwendete.

Eine riskante Wette

„Es begann mit einem Telefonanruf im Jahr 1981“, sagte der Schöpfer des NES Masayuki Uemura sagte Autor und Reporter Matt Alt im Jahr 2019„Präsident Yamauchi hat mir gesagt, ich solle ein Videospielsystem entwickeln, mit dem man Spiele auf Kassetten spielen kann.“ Er rief mich immer gerne an, nachdem er ein paar Drinks getrunken hatte, also habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich sagte nur: „Klar, Chef“ und legte auf. Erst am nächsten Morgen kam er nüchtern auf mich zu und sagte: „Das Ding, über das wir gesprochen haben – bist du dabei?“ dass es mir klar wurde: Er meinte es ernst.“

Uemura, der ursprünglich von Sharp abgeworben worden war, um bei Nintendo Light-Gun-Technologie für Spielzeug zu entwickeln, verbrachte dann sechs Monate damit, Konkurrenzkonsolen wie den Atari 2600 und Magnavox zu dekonstruieren und zurückzuentwickeln, um die Schaltkreise zu studieren. Das von ihm entworfene 8-Bit-Famicom erwies sich als leistungsfähiger als seine Konkurrenten, und das spielzeugartige Farbschema wurde von einem Schal ausgewählt, der Nintendo-Präsident Yamauchi gefiel (derselbe rot-weiße Mario, den er auf dem Cover trägt). Super Mario Bros.). Es hilft, dass japanische Gesetzgeber im Jahr 1984 ein Gesetz, das den Zutritt zu Orten wie Bars und Casinos regelte, dahingehend änderten, dass auch Spielhallen einbezogen wurden, weil sie befürchteten, dass dies Auswirkungen auf die „öffentliche Moral“ habe. Jüngere Japaner mussten stattdessen auf Heimkonsolen zurückgreifen, sodass das Famicom zum perfekten Zeitpunkt für seinen Boom kam.

Famicom-Spiele werden im gebrauchten Spieleladen Super Potato in Tokio ausgestellt. Foto : Tomohiro Ohsumi/Bloomberg ( Getty Images )

Um vom amerikanischen Markt zu profitieren, war jedoch ein völlig anderer Ansatz erforderlich – einer, der sich sehr auszahlen würde.

In einem Vorlesung Uemura, der 2015 an der New York University studierte, sagte, das Frontlader-Design des NES sei von Videorecordern inspiriert worden, einer damals boomenden Form der Heimunterhaltung in Amerika. Die Game Pak-Kassetten sind 5,25 x 4,75 x 0,75 Zoll groß und recht schwer, und das schlichte, kastenförmige graue Design ist geradezu ikonisch. Sie werden in die Vorderseite des Systems geschoben, und dann muss der Benutzer die Kartusche nach unten drücken, sodass ihre vermessingten Nickelanschlüsse die Anschlussstifte des Kartuschensteckplatzes berühren. Durch häufigen Gebrauch werden die Stifte tatsächlich abgenutzt, was zu einer fehlerhaften Verbindung führen kann.

Jahrelang haben Gamer das propagiert Mythos dass das Einblasen der Game Paks, um Staub zu entfernen, dieses Problem lösen würde, das es jedoch aufgrund der Feuchtigkeit in ihrem Atem noch verschlimmerte. Dennoch fühlte es sich wie ein Spiel für sich an, die Päckchen hineinzuschieben, sie nach unten zu drücken, sie erneut zu drücken, sie herauszuziehen, hineinzublasen und den Vorgang zu wiederholen.

Das denkwürdigste und erfolgreichste Zubehör der Konsole war der NES Zapper, eine leichte Waffe, die zusammen mit der Konsole in Amerika auf den Markt kam. „Amerika liebt Waffen„, sagte Uemura, als er darüber sprach, wie Nintendo das NES im Westen vermarktete. Die meisten von uns hatten das Super Mario Bros. / Entenjagd Doppelpatrone und erfreute sich daran, Enten in die Luft zu jagen, während dieser fröhliche Hund ihre Körper zurückholte. Für den typischen Millennial-Gamer war das Nintendo Entertainment System der erste Einstieg in ein lebenslanges Hobby, das nie nachließ. Ich habe schöne Erinnerungen an das Spielen Die Legende von Zelda mit meiner Großmutter. Sie hätte es geliebt Tränen des Königreichs.

Der Ursprung der Klassiker

Werfen Sie einen Blick auf Nintendos größte Veröffentlichungen der letzten Jahre und Sie können viele davon auf das NES zurückführen: Super Mario, Zelda, Metroid und Fire Emblem.

1990 hatte Nintendo die Macht übernommen mehr als 90 Prozent des US-Videospielmarktes, nicht zuletzt dank einer starren Lizenzvereinbarung eines Drittanbieters Dies dient immer noch als wichtiger Präzedenzfall für die Branche. Spieleentwickler, die Spiele für das NES veröffentlichen wollten, mussten einem exklusiven Lizenzvertrag zustimmen, der sie daran hinderte, Spiele auf andere Konsolen zu portieren. Nintendo hat außerdem jedes Spiel direkt genehmigt, um einen bestimmten Qualitätsstandard sicherzustellen.

Konami, Capcom, Taito und Namco waren alle daran beteiligt und sind auch heute noch prominente Entwickler. Castlevania-Fan? Vielen Dank an Nintendo und das NES dafür. Sogar Square und Enix verzeichneten große Erfolge beim Putten Final Fantasy Und Drachenquest auf dem NES. Jetzt, 20 Jahre nach der Fusion der Unternehmen mit Square Enix, sind beide Franchises immer noch stark.

Trotz all seines Erfolgs und der schnellen Verkaufszahlen innerhalb weniger Jahre schafft es das NES nicht einmal annähernd, die Top 10 der meistverkauften Videospielkonsolen aller Zeiten zu erreichen 62 Millionen Einheiten Bis heute verkaufte sich selbst die weit verbreitete PlayStation Portable im Laufe der Zeit immer mehr, aber Nintendos bahnbrechende Heimkonsole bleibt wohl eines der wichtigsten technischen Geräte, die jemals geschaffen wurden.

„Als Konsolenspiele populär wurden und allen präsentiert wurden, fühlte es sich an, als würden wir alle gemeinsam eine neue Grenze der Träume erkunden.“ Masayuki Uemura erzählt Gebrauchte Spiele Magazin im Jahr 2000. „Obwohl einige Leute gelegentlich ihr Geld für ein schlechtes Spiel verschwendet haben, waren sowohl Entwickler als auch Spieler damals von Spielen besessen. Ich glaube, dass in dieser älteren Generation von Spielen immer noch Wunder zu finden sind.“

Er hatte recht. Der NES Classic Edition – ein spezieller Emulator mit 30 NES-Klassikern – der von Ende 2016 bis 2017 mit vielen der 2,3 Millionen Einheiten eingeführt wurde sofort ausverkauft. Beim Relaunch 2018 gab es eine ähnliche Nachfrage.

Das bleibende Erbe des NES liegt jedoch beim Nintendo Switch, der bis heute mehr als 129 Millionen Mal verkauft wurde. Mit Patente Angesichts dessen, was der Nachfolger des Nintendo Switch werden könnte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich daran zu erinnern und zu würdigen, was das Nintendo Entertainment System vor 38 Jahren für Spiele geleistet hat.