Super 6 is terug voor ronde 42 met vier grote Champions League-gelijken en twee kampioenswedstrijden om te voorspellen – en je kunt helemaal gratis £ 250.000 winnen door de scores correct te voorspellen.

Het enige wat je hoeft te doen is zes resultaten van de wedstrijden van deze week correct te voorspellen en £250.000 kan van jou zijn.

Advertentie functie. 18 jaar of ouder+. Gelieve verantwoord te gokken

Dien HIER je Super 6 voorspellingen van deze week in.

Sky-weddenschap – Zet £ 10 in en ontvang £ 30 aan gratis weddenschappen – CLAIM HIER

Plaatsen voor de kwartfinales liggen voor het grijpen in alle vier de Champions League-ontmoetingen, terwijl punten belangrijker worden dan ooit nu we het zakelijke einde van het Championship-seizoen ingaan.

Chelsea trapt de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund, die een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd moet terugdraaien tegen een team dat de laatste 10 wedstrijden heeft gewonnen.

Elders op dinsdagavond verwelkomt Benfica Scott Parker’s Club Brugge-ploeg in Lissabon, waarbij de Portugese ploeg al met één voet bij de laatste acht staat na hun 2-0 overwinning in België drie weken geleden.

Op woensdag heeft Tottenham ook een thuisoverwinning nodig, aangezien ze een 1-0 nederlaag tegen AC Milan in de San Siro in de heenwedstrijd proberen teniet te doen.

Ondertussen strijden twee van de favorieten van het toernooi in de Allianz Arena terwijl Bayern München hun 1-0-voorsprong van hun wedstrijd tegen PSG in het Parc des Princes probeert te verdedigen.

In het kampioenschap reist automatische promotie die Sheffield United achtervolgt naar een middentafel van Reading, terwijl Wigan door degradatie wordt bedreigd en de reis maakt naar een West Brom-ploeg wiens play-off-uitdaging snel lijkt te vervagen.

De deadline voor het indienen van uw voorspellingen voor de wedstrijden van deze week is dinsdag 7 maart om 20.00 uur.

De te voorspellen wedstrijden van deze week zijn:

Chelsea v Borussia Dortmund (di, 20.00 uur)

Benfica v Club Brugge (di, 20.00 uur)

Reading v Sheffield United (di, 20.00 uur)

West Brom v Wigan (di, 20.00 uur)

Tottenham v AC Milan (woensdag 20.00 uur)

Bayern München v PSG (woensdag 20.00 uur)

Je kunt ook competities creëren binnen Super 6 waar je kunt strijden met je vrienden en punten kunt ontvangen op basis van hoe succesvol je voorspellingen zijn.

Twee punten worden ontvangen als je de juiste resultaten roept, en als je de score goed krijgt, krijg je vijf punten voor de wedstrijd.

Sky-weddenschap – Zet £ 10 in en ontvang £ 30 aan gratis weddenschappen – CLAIM HIER

Commerciële inhoud: Het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan The Sun. 18 jaar of ouder+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Begambleaware.org

Vergeet niet om verantwoord te gokken

Een verantwoordelijke gokker is iemand die:

Stelt tijd- en geldlimieten in voordat u gaat spelen

Alleen gokken met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen

Jaag nooit op hun verliezen

Gokt niet als ze van streek, boos of depressief zijn

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gokbewust – www.begambleaware.org

Bel voor hulp bij een gokprobleem de National Gambling Helpline op 0808 8020 133 of ga naar www.gamstop.co.uk om uitgesloten te worden van alle in het VK gereguleerde gokwebsites.

*ALLEEN NIEUWE KLANTEN. ALLEEN EERSTE ENKELVOUDIGE & E/W INZET. MINIMALE INZET VAN £ 10. KANS VAN 1/1 OF HOGER. 4 X £ 10 INZETTOKEN. GRATIS INZETTEN NIET INBEGREPEN IN DE RETOUREN. GRATIS INZETTEN ALLEEN VOOR VOETBAL. GRATIS INZETTEN KUNNEN NIET WORDEN INGETROKKEN. GEEN GRATIS INZET VERLOPEN. IN AANMERKING KOMENDE BEPERKINGEN EN VERDERE T&CS ZIJN VAN TOEPASSING. 18 jaar of ouder+. BEGAMBLEAWARE.ORG.