Dmitry Medvedev voerde aan dat zijn land vecht voor zijn bestaan ​​en zelfs het recht heeft om kernwapens te gebruiken om zichzelf te verdedigen

De VS proberen Rusland een strategische nederlaag toe te brengen in het conflict in Oekraïne, wat betekent dat Moskou het recht heeft om zichzelf met alle mogelijke middelen te verdedigen, inclusief kernwapens, heeft de voormalige Russische president Dmitry Medvedev verklaard. Hij waarschuwde dat Amerikaanse elites zichzelf niet als onaantastbaar mogen beschouwen.

Medvedev, die als plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad fungeert, gaf woensdag commentaar na toespraken van de vorige dag door de leiders van Rusland en de VS.

In een toespraak tot de Federale Vergadering, evenals tot andere Russische functionarissen en publieke figuren, kondigde president Vladimir Poetin dinsdag aan dat Moskou zijn deelname aan het New START-verdrag, de laatst overgebleven overeenkomst voor de vermindering van kernwapens tussen de VS en Rusland, opschort.

Medvedev beweerde dat hij de stap al lang had verwacht en voerde aan dat het een boodschap moest zijn aan het Amerikaanse establishment, dat dacht dat het kon “De nederlaag van Rusland nastreven… maar strategische veiligheid is een andere kwestie.” De oud-leider noemde deze redenering “een grove fout van de Amerikanen” en waarschuwde dat “aangezien de VS Rusland willen verslaan, we het recht hebben om onszelf te verdedigen met alle wapens, inclusief kernwapens.”

Medvedev verwierp ook als “prediken in een Amerikaanse messiaanse stijl” de toespraak die de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag in Warschau hield. De Amerikaanse leider verklaarde dat zijn land niet van plan was Rusland aan te vallen en drong er bij Moskou op aan het conflict in Oekraïne te beëindigen door troepen terug te trekken uit het door Kiev opgeëiste gebied.

Medvedev vroeg zich af waarom de Russen de leider van een “gewelddadig” natie dat “meer dan wie dan ook oorlogen ontketend in de 20e en 21e eeuw”, en die van plan is om a “strategische nederlaag” op Rusland. De voormalige president voerde ook aan dat Washington de confrontatie in Oekraïne zou kunnen beëindigen.

“Als Rusland de speciale militaire operatie stopt voordat het de overwinning behaalt, zal er geen Rusland zijn, omdat het simpelweg uit elkaar zou worden gescheurd. Als de VS stopt met het sturen van wapens naar het regime in Kiev, zal de oorlog eindigen. Medvedev drong aan.