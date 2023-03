De aanhangers van Imran Khan kwamen gewelddadig in botsing met politieagenten buiten een gerechtsgebouw

De politie in Islamabad heeft een aanklacht wegens terrorisme ingediend tegen voormalig premier Imran Khan, nadat een menigte van zijn aanhangers in opstand kwam bij een gerechtsgebouw in de Pakistaanse hoofdstad. Khan zou zaterdag voor de rechtbank verschijnen om zich te verantwoorden voor beschuldigingen van corruptie.

Khan werd samen met meer dan een dozijn functionarissen van zijn Pakistaanse partij Tehreek-e-Insaf (PTI) en tientallen van zijn aanhangers beschuldigd van een litanie van misdrijven, waaronder rellen, obstructie, mishandeling van politieagenten, brandstichting, intimidatie en terreurdaden, meldde de Pakistaanse krant The Nation zondag.

De beschuldigingen kwamen voort uit een rel buiten het Islamabad Judicial Complex op zaterdag, waarbij demonstranten stenen en vuurbommen naar de politie gooiden terwijl ze wachtten tot Khan bij het gebouw arriveerde. Een tiental politievoertuigen werden in brand gestoken en agenten reageerden met traangas.

Meer dan 50 agenten raakten gewond en 59 aanhangers van Khan werden gearresteerd, meldde de Associated Press.









De politie deed eerder op zaterdag een inval in de woning van Khan in Lahore, kort nadat hij naar de rechtbank in Islamabad was vertrokken. Een menigte aanhangers van de voormalige premier probeerde de politie ervan te weerhouden de inval uit te voeren, wat leidde tot schermutselingen en 30 arrestaties. De inval was niet de eerste in het huis van Khan, en de voormalige leider beschuldigde de autoriteiten eerder van pogingen om hem te arresteren en te executeren.

Khan kwam zaterdag nooit de rechtszaal binnen. In een videoboodschap aan supporters beweerde hij dat de politie traangas op zijn voertuig had afgevuurd, waardoor hij niet naar buiten kon. De rechter stelde zijn hoorzitting uit tot 31 maart.

Khan, een voormalig cricketspeler, werd in 2018 premier van Pakistan, maar werd in 2022 afgezet. Hij wordt door de staat beschuldigd van het onwettig verkopen van officiële geschenken die hem tijdens zijn ambtsperiode door buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn gegeven. Khan beweert dat de beschuldigingen van corruptie politiek gemotiveerd zijn en bedoeld zijn om te voorkomen dat hij weer aan de macht komt.

Khan bouwde tijdens zijn ambtsperiode economische en diplomatieke betrekkingen op met Rusland en China, en hij heeft sindsdien beweerd dat zijn verwijdering was georkestreerd door de VS met als doel een meer meegaande leider te installeren.

De PTI leidt protesten in heel Pakistan en roept op tot vervroegde verkiezingen sinds de afzetting van Khan. Tijdens een bijeenkomst in november in Wazirabad opende een aanvaller het vuur op Khan, waarbij hij en acht anderen gewond raakten.

Ondanks zijn voortdurende juridische drama is Khan de meest populaire politieke leider in Pakistan, met een goedkeuringsscore van 61%, volgens een Gallup-enquête eerder deze maand. De huidige premier Shehbaz Sharif zit op 32%.