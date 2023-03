De voormalige Maleisische premier Muhyiddin Yassin werd vrijdag beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en het witwassen van geld, waardoor hij de tweede leider van het land is die na zijn vertrek is aangeklaagd wegens corruptie.

Muhyiddin, die tussen 2020 en 2021 17 maanden premier was, pleitte niet schuldig en beweerde dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd waren.

Waar wordt Muhyiddin van beschuldigd?

Muhyiddin is beschuldigd van het aannemen van steekpenningen van bedrijven in ruil voor het verlenen van contracten via het Maleisische pandemische herstelfonds.

Aanklagers beweren dat deze steekpenningen in totaal 232,5 miljoen ringgit ($ 51,4 miljoen, € 48,5 miljoen) beliepen voor Muhyiddins centrumrechtse, door Maleisië gedomineerde politieke partij Bersatu.

Muhyiddin werd ook beschuldigd van het witwassen van geld met betrekking tot 195 miljoen ringgit die in de partijkas was gestort.

Hij riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf en aanzienlijke boetes als hij schuldig wordt bevonden.

Corruptiebestrijding in Maleisië

Muhyiddin klom op in de partij onder voormalig premier Najib Razak, die zelf een gevangenisstraf van 12 jaar uitzit wegens corruptie bij de plundering van staatsinvesteringsmaatschappij 1MDB.

Hij kreeg ruzie met Najib in 2015, toen hij werd ontslagen na kritiek op de regering vanwege het 1MDB-schandaal.

Premier Anwar Ibrahim, die eind 2022 een multi-etnische, centrumlinkse coalitie vormde, heeft beloofd de corruptie in het Zuidoost-Aziatische land aan te pakken.

zc/rc (AP, Reuters, AFP)