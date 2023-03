Er loopt een onderzoek naar de voormalige premier van Italië, Giuseppe Conte, omdat hij te lang heeft gewacht met het opleggen van afsluitingsmaatregelen in de regio Val Seriana in Lombardije, toen COVID-19 zich in maart 2020 verspreidde.

Aan het einde van een bijna drie jaar durend gerechtelijk onderzoek beschuldigden rechters in Bergamo Conte en zestien andere hoge regeringsfunctionarissen – waaronder de toenmalige minister van Volksgezondheid Roberto Speranza – ervan volksgezondheidsadviezen te hebben afgewezen om vroegtijdig beperkingen op te leggen in het door COVID getroffen gebied. op.

Conte wachtte tot 7 maart met het opleggen van een regiobrede afsluiting in Lombardije, weken nadat gezondheidsadviseurs voor het eerst hadden gewaarschuwd voor de noodzaak van harde maatregelen in het Val Seriana-gebied.

Er loopt ook een onderzoek naar de regionale gouverneur van Lombardije, Attilio Fontana, en alle zestien functionarissen lopen het risico voor de rechtbank te verschijnen.

Volgens volksgezondheidsexpert Andrea Crisanti, die de rechters van Bergamo adviseerde, veroorzaakte het aarzelen van de regering 4.000 extra doden in het gebied.

De regio Val Seriana werd zwaar getroffen door de eerste golf van coronavirus in maart 2020, wat leidde tot een tienvoudige toename van het aantal sterfgevallen in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

“Ik ben kalm (…) aangezien ik met de grootste inspanning en verantwoordelijkheidsgevoel heb geopereerd tijdens een van de moeilijkste momenten in onze republikeinse geschiedenis”, reageerde Conte.

De vereniging van de families van COVID-19-slachtoffers schreef in een verklaring dat “we vanaf nu de geschiedenis van het bloedbad in Bergamo en Lombardije herschrijven, de geschiedenis van onze families, van de verantwoordelijkheden achter onze verliezen”, erop wijzend dat de sterfgevallen “niet werden veroorzaakt door COVID-19, maar door precieze beslissingen of het ontbreken van beslissingen.”