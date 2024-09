In de jaren na de geboorte van de Bandstad („Am Fenster“) begint Sänger Toni Krahl een nieuwe carrière – met 75 jaar. “Ik produceer mijn eerste soloalbum”, aldus het Duitse persbureau. Auch a Tour sei geplant. Er is een band aanwezig: de Kings of Prenzlauer Berg, samen met hun heldere stadshit.

Krahl zal zowel een concert als oude stadsliederen zingen

Sinds het album op 3 oktober 75 uitkwam, werd het album gepubliceerd. Beim Konzert zal Krahl dann aber auch Songs seiner alten Band zingen, die jahrzehntelang met seiner rauchigen Stimme prägte. «Ik ben blij met mijn liedjes. Mein Herzblut hangt daar, erzählte daar.

City, 1972 in Oost-Berlijn, waar een van de beste bands van de DDR en hatte damals bereits vale Fans bij niet-socialisten in Australië. Een jaar na de Mauerfall bevindt zich het fort Erfolg. Na de Tod von Schlagzeuger Klaus Selmke im Mai 2020 beslissen we over die vier feestdagen tijdens de Bandbreedte. 10.000 fans zullen de City Abschiedskonzert in december 2022 in Berlijn bijwonen.

