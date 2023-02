Voormalig wereldkampioen twee gewichten Carl Frampton heeft twee gedurfde voorspellingen gedaan in de aanloop naar Jake Paul vs. Tommy Fury.

Frampton gelooft dat Paul zondag de langverwachte wrokwedstrijd in de Diriyah Arena in Saoedi-Arabië zal winnen, voordat Fury de sport verlaat.

Amusement met vaardigheidsuitdagingen Paul en Fury zullen morgenavond eindelijk vechten

De YouTuber die bokser is geworden, heeft momenteel een professioneel record van 6-0, maar zijn legitimiteit wordt in twijfel getrokken omdat hij nog een tegenstander met een achtergrond in de sport moet ontmoeten.

Het kleine broertje van Tyson Fury maakte naam op reality-tv, maar wordt verondersteld zijn hele leven een bokser te zijn geweest.

‘The Jackal’ is er echter niet van overtuigd dat dit waar is en daarom kiest hij Paul uit om morgenavond te winnen.

Frampton vertelde talkSPORT Drive: “Ik denk dat Jake Paul het gevecht zal winnen. Ik heb een gevoel, laat het me uitleggen.

“Dus mensen praten over Tommy Fury als bokser en hij is al zijn hele leven een bokser geweest. Ik weet niet of dat waar is. Ik had nog nooit van Tommy Fury gehoord tot na Love Island en toen had hij ineens een professionele carrière. Veel heeft te maken met zijn broer, Tyson Fury

“Ik denk dat ze al even lang boksen, en als je naar de tegenstanders kijkt, hoewel Jake Paul niet tegen een professionele bokser heeft gevochten – hij heeft tegen MMA-jongens gevochten – was zijn tegenstander waarschijnlijk beter dan die van Tommy Fury. ”

Instagram-Tommy Fury De Love Island-ster zou zijn hele leven al boksen

Getty Frampton is niet overtuigd

In de aanloop naar het grootste gevecht van zijn leven wordt Fury onder druk gezet door zijn familie, die ervan overtuigd is dat een nederlaag gewoon geen optie is voor de 8-0-kandidaat.

‘The Gypsy King’ heeft gezegd dat zijn kleine broertje gedwongen zal worden zijn achternaam te veranderen en in Saoedi-Arabië te blijven om als personal trainer voor voetbalicoon Cristiano Ronaldo te werken als hij verliest.

Tommy’s vader, John Fury, heeft herhaaldelijk beweerd dat hij zijn zoon zal laten stoppen met boksen als hij tekortschiet tegen Paul, ondanks het feit dat hij wordt beschouwd als de underdog in de strijd.

Als zijn voorspelling klopt en Paul Fury verslaat, denkt Frampton dat de 23-jarige zal stoppen met boksen vanwege een combinatie van schaamte en druk.

Hij voegde eraan toe: “Ik denk niet dat een van deze twee ooit wereldkampioen zal worden, dat is de harde waarheid.

“Ik denk niet dat hij moet stoppen als hij verliest van Jake Paul, maar ik denk dat de schaamte ervan en de druk die op zijn schouders wordt gelegd het moeilijk maakt om waarschijnlijk niet met pensioen te gaan.”