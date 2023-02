Javi Gracia krijgt de baan in Leeds aangeboden, begrijpt talkSPORT.

De Premier League-club hoopt dat de voormalige Watford-baas dit weekend in de dug-out zal zitten voor hun cruciale duel met Southampton.

getty Gracia zou een terugkeer naar de Premier League kunnen maken

Leeds, die zaterdag verloor van degradatierivaal Everton, zit sinds het ontslag van Jesse Marsch op 6 februari zonder hoofdcoach.

De club werd in verband gebracht met onder meer Carlos Corberan van West Brom, voormalig Ajax-baas Alfred Schreuder en Arne Slot van Feyenoord.

De man die klaar lijkt om het roer over te nemen, heeft echter ervaring in de Premier League.

De 52-jarige Spanjaard won 25 van zijn 66 ​​wedstrijden onder leiding van Watford tijdens zijn 20 maanden op Vicarage Road.

Gracia leidde hen ook naar de FA Cup-finale waar ze met 6-0 verloren van Manchester City, en hielp hen ook weg te houden van degradatie – en de laatste ervaring is precies waar Leeds naar op zoek is.

Echter, nadat hij in 2018/19 de dropzone had vermeden, werd Gracia pas een maand na het begin van het volgende seizoen door de club ontslagen, waardoor hij met slechts één punt uit zijn eerste vier competitieduels achterbleef in de Premier League.

Getty Gracia kwam bij Valencia na zijn vertrek bij Watford

Champions League-opbouw als Liverpool het opneemt tegen Real Madrid, Gracia krijgt een baan in Leeds aangeboden Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez verlaten het hotel in Saoedi-Arabië en krijgen te maken met een hoge rekening Mark Noble gespot met Spurs-badge terwijl grinnikende fan ‘Mr West Ham’ voor de gek lijkt te houden Chelsea-fans bezorgd over ‘gedemotiveerde’ spelers in video door tunnel voor nederlaag Rashford zei dat hij loyaliteit aan Man United moest tonen nadat de club hem ’18 maanden had gedragen’ Arsenal, Chelsea en Man United staan ​​op scherp als doel van de Bundesliga om transfervrij te worden





Na zijn periode bij de Hornets ging de Spanjaard – die speelde voor Athletic Bilbao en Real Sociedad – Valencia managen, maar werd minder dan een jaar na zijn terugkeer in LaLiga ontslagen.

Vervolgens nam hij in december 2021 het stokje over van zijn landgenoot, nu Barcelona-baas Xavi, bij Al Sadd, maar vertrok in juni vorig jaar.

getty Angus Kinnear, CEO van Leeds, zei eerder dat hun zoektocht naar een nieuwe manager ‘vergevorderd’ is, maar Leeds heeft tegenslagen gehad

Voormalig Liverpool, Everton en Newcastle baas Rafael Benitez was ook geïnteresseerd in de baan.

Na hun 1-0 nederlaag tegen Everton op zaterdag, staat Leeds tweede van onder in de Premier League, twee punten verwijderd van veiligheid en dreigt terug te keren naar het kampioenschap na hun promotie in 2020.

Marsch had sinds februari 2022 de leiding over de Whites en stuurde hen vorig seizoen weg van degradatie, maar werd ontslagen nadat hij dit seizoen slechts vier van hun 20 competitieduels had gewonnen.

Ze staan ​​nu zaterdag om 15.00 uur voor een knelpunt Premier League-duel met Southampton.