Voormalig topproducent van Tucker Carlson wordt beschuldigd van seksueel geweld

In de rechtszaak stond dat nadat de heer Delancey in 2008 naar New York City was verhuisd voor zijn baan bij Fox, de heer Wells ‘de heer Delancey begon te overladen met geschenken’ en hem vertelde dat hij hem kon helpen ‘de kneepjes van het vak te leren’. Destijds was Mr. Wells producer voor presentatrice Greta Van Susteren.

De mannen ontmoetten elkaar voor het eerst persoonlijk buiten het flatgebouw van meneer Wells, aldus de klacht, en meneer Wells stond erop dat ze iets gingen drinken in zijn appartement voordat ze naar een bar liepen. In het appartement en op het dak van het gebouw, aldus de klacht, pakte meneer Wells de geslachtsdelen van meneer Delancey vast en probeerde hem te kussen.

In de rechtszaak stond dat de directe leidinggevende van de heer Delancey hem had gewaarschuwd niet met klachten naar de personeelsafdeling te gaan, en dat de heer Wells had gesuggereerd dat hij de carrière van de heer Delancey zou kunnen belemmeren.

„Na de dreigementen van Wells merkte de heer Delancey dat zijn carrièreontwikkeling bij Fox duidelijk werd stopgezet, een afwijking van de beloofde carrièremogelijkheden en het warme welkom dat hij had gekregen toen hij bij Fox aankwam“, aldus de klacht. “Als gevolg hiervan keerde de heer Delancey terug naar zijn functie bij het plaatselijke Fox-station in Tampa.”

In 2017, te midden van de #MeToo-beweging, plaatste de heer Delancey op Facebook over zijn ervaringen, maar zonder de naam van de heer Wells te noemen. Een voormalige collega nam contact met hem op, aldus de klacht, en zei dat ze zich herinnerde dat hij haar over de gebeurtenissen had verteld.

De heer Wells nam ook contact op met de heer Delancey op Facebook en zei: “Hé. Ik heb je bericht gezien. Het spijt me dat dit je is overkomen. Wie was het?“ Volgens de klacht reageerde meneer Delancey niet.