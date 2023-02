Nathan Jones heeft de Premier League verruild voor de Dorset Football League, slechts een week nadat hij werd ontslagen door Southampton.

En de 49-jarige heeft het veld betreden in plaats van aan de zijlijn te leiden na zijn debuut voor Cranborne FC uit het 12e niveau.

Getty Jones speelde voor Cranborne FC, slechts een week nadat hij door Southampton was geschorst

Jones werd op 12 februari uit zijn functie ontheven nadat hij slechts 14 wedstrijden de leiding had en slechts één Premier League-wedstrijd had gewonnen.

Maar hij behaalde eindelijk een overwinning op zijn naam nadat hij zijn teamgenoten had geholpen de Wareham Rangers Reserves met 4-0 te verslaan.

Nadat hij er niet in was geslaagd indruk te maken op St Mary’s nadat hij de club op de 20e plaats had verlaten, maakte hij meteen indruk, slechts enkele minuten na zijn eerste optreden voor de Cranes op zaterdag.

Jones levert samen met de club de assist voor de openingstreffer van Cranborne tweeten: “En het is al vroeg een doel!

“Debutant Nathan Jones zet een mooie voorzet in vanaf links en Driscoll scoort!”

Helaas voor de ex-Brighton, Southend en Yeovil-ster, moest hij binnen tien minuten naar buiten komen nadat hij een kuitblessure had opgelopen.

Getty-afbeeldingen – Getty Jones registreerde een assist voor Cranborne tijdens zijn debuut in de Dorset Football League

Sociale media waren dol op het debuut van Jones, zoals een gebruiker grapte: “Mad story. De ene week speel je in de Premier League, de andere week speel je in de Dorset League.”

Een ander postte: “Met het grootste respect, wat een debuut.”

Een derde voegde eraan toe: “Afgelopen zaterdag leiding geven aan Southampton, deze zaterdag spelen voor de machtige Cranes. Briljant.”

Deze fan verklaarde toen: “Hij is onironisch genoeg de meest hilarische manager die in de Prem is gekomen.”

Getty Jones won slechts één Premier League-wedstrijd die de leiding had over de Saints

Dat meldt de Daily Echo-verslaggever Alfie huishielp Jones Cranborne die een extra speler nodig had.

Er wordt gezegd dat de voormalige baas van Luton goede vrienden is met een van de teamleden en graag een handje wilde helpen bij de club.

Door de overwinning is Cranborne opgeklommen naar de vierde plaats in de Division One-tafel.

Southampton miste Jones niet in hun eerste wedstrijd zonder hem, want ze schokten Chelsea door zaterdag met 1-0 te winnen op Stamford Bridge.