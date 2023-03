In een feitenrelaas bij de zaak gaf de speciale FBI-agent die onderzoek deed naar Resnick dat aan een POLITICO-verhaal van 8 april speelde een rol bij de identificatie van Resnick door de FBI, toen een tipgever het onder de aandacht van het bureau bracht.

Destijds verdedigde de redactie van de Jewish Press de aanwezigheid van Resnick in het Capitool en voerde aan dat hij daar professioneel was om verslag te doen van de gebeurtenissen van de dag.

“De Joodse pers ziet niet in waarom Elliot’s persoonlijke opvattingen over voormalig president Trump hem anders zouden maken dan de tientallen andere journalisten die verslag deden van de gebeurtenissen, waaronder velen in het Capitool tijdens de rellen, noch waarom zijn aanwezigheid een artikel in Politico rechtvaardigt terwijl de aanwezigheid van andere verslaggevers in het gebouw niet”, schreef het bestuur.

Maar video’s en afbeeldingen van die dag beeldden Resnick af als een actieve deelnemer aan de onrust, die zich een weg baant naar de deuren van het Capitool, relschoppers zwaaide en door de rotondedeuren stormde ondanks verzet van de politie. Aanklagers voegden afbeeldingen toe die suggereerden dat Resnick andere relschoppers hielp bij het binnenkomen van het gebouw.

Bovendien heeft Resnick nooit artikelen of verslagen van 6 januari gedrukt, ondanks zijn actieve aanwezigheid op sociale media en zijn positie bij de Jewish Press. In dezelfde verklaring beschreef het bestuur dit als een institutionele beslissing: “De Joodse pers besloot om geen enkel artikel – door Elliot of iemand anders – in onze gedrukte editie af te drukken vanwege de verhitte sfeer rond de gebeurtenissen van die dag, vooral binnen de orthodoxe kerk van New York. Joodse gemeenschap.”

In de aanklachtdocumenten merkte de agent in de zaak op dat ze “op de hoogte was van en zich heeft gehouden aan het nieuwsmediabeleid van het Amerikaanse ministerie van Justitie”, dat richtlijnen en beperkingen voorschrijft voor de manier waarop aanklagers de pers onderzoeken en beschuldigen.

Volgens de aanklachtdocumenten was Resnick ongeveer 50 minuten in het Capitool, gebaseerd op een beoordeling van CCTV-beelden en andere videobeelden die zijn vastgelegd door media en leden van de maffia.