De Pakistaanse Imran Khan is beschuldigd van het verbergen van inkomsten uit staatsgiften en het bedreigen van een vrouwelijke rechter

Twee lagere rechtbanken in Pakistan hebben de politie bevolen om de voormalige premier Imran Khan voor een rechter te dagen in verband met zaken waarin hij inkomsten zou hebben verborgen uit de verkoop van staatsgeschenken die hij tijdens zijn ambtsperiode had ontvangen. Hij wordt ook beschuldigd van het gebruik van bedreigende taal tegen een vrouwelijke rechter tijdens een bijeenkomst vorig jaar.

Wettelijke vertegenwoordigers van Khan – die een moordaanslag in november overleefde – hebben verzocht om de zaken van de voormalige premier te horen in een beveiligde faciliteit uit angst voor zijn veiligheid, nadat hij maandag niet voor de rechtbank was verschenen, waar hij formeel zou zijn aangeklaagd.

‘De lagere rechtbank is niet veilig’ Khan’s advocaat, Khawaja Harris, vertelde Bloomberg. “Als ze zijn zaken willen horen, moet het in een beveiligd, beschermd pand worden gehouden.” Khan is bevolen hoorzittingen bij te wonen op 18 en 29 maart.

Khan, die afgelopen april uit de macht werd gezet in Islamabad, werd in oktober door de Pakistaanse verkiezingscommissie beschuldigd van het verbergen van de opbrengst van de verkoop van geschenken die hij had ontvangen van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders toen hij premier was.









Hij zei ook tijdens een bijeenkomst afgelopen augustus dat een vrouwelijke rechter zou moeten “Zorgen dat er actie tegen haar zou worden ondernomen” nadat Khan beweerde mishandeling door de autoriteiten van zijn speciale assistent, Shahbaz Gill.

Kort daarna vertelde Khan het Hooggerechtshof van Islamabad in een beëdigde verklaring dat hij “misschien een grens overschreden” en gaf aan bereid te zijn zich te verontschuldigen voor de verklaring.

Khan is sinds februari niet aanwezig bij de geplande hoorzittingen, zelfs nadat een rechter vorige maand een arrestatiebevel tegen de voormalige premier had uitgevaardigd dat niet op borgtocht vrijkwam. De Pakistaanse wet schrijft voor dat rechtbanken geen formele aanklachten kunnen doorvoeren als de beschuldigde niet fysiek aanwezig is.

Voormalig internationale cricketster Khan blijft een zeer populaire figuur in Pakistan en blijft tienduizenden mensen naar zijn politieke bijeenkomsten trekken. De verwerking van aanklachten tegen hem heeft echter geleid tot bezorgdheid dat elke aanklacht zou kunnen worden beantwoord met straatprotesten.

De juridische vervolging van Khan komt binnen te midden van toegenomen toezicht op de leiding van premier Shehbaz Sharif, wiens coalitieregering door critici de schuld wordt gegeven van het verergeren van een economische crisis. De regering van Sharif heeft geprobeerd de economische problemen te bestrijden door belastingen en energiekosten te verhogen toen de Pakistaanse roepie naar een nieuw dieptepunt zakte en de inflatie eveneens een recordhoogte bereikte.