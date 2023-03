Voormalig NAVO-generaal Petr Pavel is donderdag beëdigd als president van de Tsjechische Republiek. In zijn inauguratierede benadrukte hij het belang van eenheid bij de ondersteuning van het door oorlog verscheurde Oekraïne.

“De enige stem van Midden-Europa zal belangrijk zijn als we Oekraïne willen helpen zegevieren”, zei hij tijdens de ceremonie in de Praagse Burcht, waarbij hij beloofde de reputatie van zijn land in het buitenland “naar een nieuw niveau te tillen”.

Hij zei dat Oekraïne ook een voorbeeld was dat kleinere landen succesvol kunnen zijn, vooral als ze samenwerken met anderen. “Het is niet alleen onze historische ervaring die een reden zou moeten zijn om onze steun voort te zetten. Daarmee helpen we uiteindelijk onszelf”, zei Pavel.

Oekraïne “heeft ons en onze partners laten zien dat onbreekbare vastberadenheid meer is dan het voordeel en de kracht van een agressor”, voegde de nieuwe Tsjechische president eraan toe.

Pavel zei dat hij ook beleid zou steunen om de inflatie, die in januari 17,5% bedroeg, te onderdrukken, terwijl hij ook beloofde de overheidsfinanciën op orde te brengen.

‘Het is in ons eigen vitale belang om Oekraïne te steunen’ Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Overwinning op het populisme

Pavel werd in januari gekozen nadat hij voormalig premier Andrej Babis, een miljardair-populist, in de tweede ronde had verslagen.

De sociaal-liberaal voerde als onafhankelijke campagne en beloofde de Tsjechische Republiek stevig te verankeren in de Europese Unie en de NAVO en de betrekkingen met de Verenigde Staten aan te halen.

Het was een afwijking van voorganger Milos Zeman, die had geprobeerd de banden met Rusland en China aan te halen. Zeman was 10 jaar president en zijn laatste termijn van vijf jaar liep woensdag af.

Hoewel de rol grotendeels ceremonieel is, benoemt de Tsjechische president de regering, benoemt hij de gouverneur van de centrale bank en de rechters van het Grondwettelijk Hof, en fungeert hij als opperbevelhebber van de strijdkrachten.

De Tsjechische president Petr Pavel en zijn vrouw Eva Pavlova begroeten hun aanhangers na de inauguratieceremonie Afbeelding: Šimánek Vít/CTK/dpa/picture alliantie

Van soldaat tot president

Na het afleggen van de ambtseed begroette Pavel duizenden supporters op het plein van de Praagse Burcht, met enkele zwaaiende Tsjechische en Europese vlaggen.

Pavel was een beroepssoldaat, die zich tijdens het communistische tijdperk bij het leger had gevoegd en werd onderscheiden met een Frans militair kruis voor moed tijdens vredesoperaties in voormalig Joegoslavië in de jaren negentig.

Later stond hij op om de Tsjechische generale staf te leiden en werd hij drie jaar voorzitter van het militaire comité van de NAVO voordat hij in 2018 met pensioen ging.

Voor zijn eerste officiële bezoek aan het buitenland als president plant Pavel op 13 maart twee dagen in Slowakije. De twee landen vormden Tsjechoslowakije tot hun vreedzame splitsing op 31 december 1992.

Na het winnen van de verkiezingen in januari haalde Pavel de krantenkoppen toen hij de Taiwanese leider Tsai Ing-wen aan de telefoon sprak en beloofde de banden met Taiwan aan te halen, wat kritiek uit China opriep.

dh/kb (AFP, Reuters)