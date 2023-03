“Zijn bagage is te zwaar, te controversieel”, zegt de 70-jarige Rasmussen, die het grootste deel van het eerste decennium van deze eeuw premier van Denemarken was.

Toch blijft Rasmussen, een rechtse politicus die nu een witte schoen internationale adviseur is, bang voor Trump. Wat hem directer stoort dan het idee dat Trump terug is in het Witte Huis, is een veel waarschijnlijker scenario: Trump wint de Republikeinse presidentiële nominatie.

Het lijkt misschien contra-intuïtief om de nominatie van Trump meer te vrezen dan zijn terugkeer aan de macht, een minder waarschijnlijke maar veel gevaarlijkere uitkomst. Maar Rasmussen denkt aan de oorlog in Oekraïne – en wat de kandidatuur van Trump zou kunnen doen om die te saboteren.

De voormalige NAVO-chef dient als adviseur van de Oekraïense regering en kwam onlangs naar Washington om leden van het Congres en regeringsfunctionarissen van Biden te spreken. Hij lobbyt bij hen om meer en zwaardere wapens te leveren en langdurige veiligheidsgaranties aan Oekraïne te geven.

Dat is waar de Trump-angst in het spel komt.

Alleen al door de Republikeinse nominatie te winnen, zou Trump het tweepartijenfront kunnen vernietigen ten gunste van Oekraïne, vreest Rasmussen. Trump is openhartig over zijn mening over de Russische invasie, prees Poetin als een slimme strateeg in de begindagen van de oorlog en suggereerde onlangs dat Oekraïne “Russisch sprekende gebieden” had moeten afstaan ​​in een deal met de indringer.

Rasmussen zegt dat het ogenschijnlijke Oekraïne-beleid van Trump zou neerkomen op ‘overgave’.

“Ik noem het een geopolitieke catastrofe als Trump genomineerd zou worden, omdat zijn invloed in de campagne destructief zou zijn”, zegt Rasmussen. Het zou de verschrikkelijke ideeën van Trump dichter bij de mainstream brengen en het moeilijker maken om steun van het congres voor de oorlog te krijgen.

Hij merkt op dat opiniepeilingen al “een verzwakking van de steun voor Oekraïne” in de Verenigde Staten laten zien. De nominatie van Trump zou dat kunnen versnellen, stelt Rasmussen: “Alleen al het feit dat zijn denken een bepaald element aanspreekt, een bepaald segment van het Amerikaanse publiek, zal de Amerikaanse politiek de verkeerde kant op duwen.”

“Ik hoop echt dat de Republikeinen hun zaakjes op orde krijgen”, zegt hij. “Ik hoop echt, ik zou zeggen niet alleen vanuit een Europees perspectief maar vanuit een mondiaal perspectief, dat de Republikeinen een kandidaat zullen nomineren die veel meer gehecht is aan Amerikaans mondiaal leiderschap dan Trump en Trumpists.”

Er zijn maar een paar kandidaten die rond het Republikeinse ras cirkelen die aan die beschrijving voldoen. De meest veelbelovende is misschien wel Mike Pence, de voormalige vice-president die heeft opgeroepen om Oekraïne uitgebreid te helpen en “apologeten” voor Rusland in zijn eigen partij aan de kaak stelde. Nikki Haley, de voormalige ambassadeur van de Verenigde Naties, heeft ermee ingestemd om Oekraïne alle wapens te geven die het nodig heeft en beschrijft de oorlog als een strijd voor vrijheid. Evenmin loopt de peiling op dit moment in de dubbele cijfers.

Trumps belangrijkste rivaal aan de rechterkant, gouverneur Ron DeSantis uit Florida, heeft hem herhaald over Oekraïne, waarbij hij aan de kaak stelde wat hij Biden’s “blank-check-beleid” van genereuze hulp noemt en zei dat het lot van de grensregio’s van Oekraïne geen belangrijke Amerikaanse zorg is. Deze week beschreef hij de woeste aanvalsoorlog van Rusland als een ’territoriaal geschil’.

Die ‘blanco cheque’-taal is een gebruikelijke formulering geworden voor Republikeinen (soms inclusief Haley) die enige afstand van de oorlog willen houden zonder volledig Trump te worden. De slogan gaat over de omvang van House Speaker Kevin McCarthy’s standpunt. Toen hij deze maand een uitnodiging van president Volodymyr Zelenskyy voor Oekraïne afsloeg, zei McCarthy dat hij niet hoefde te reizen om te bevestigen dat hij “voor niets een blanco cheque zal verstrekken”.

Het is niet duidelijk wat dat betekent voor het beleid, wat niet bepaald geruststellend is voor Oekraïne en zijn bondgenoten.

Het is niet zo dat de Republikeinse Partij geen toegewijde verdedigers van Oekraïne heeft. Er zijn er genoeg, maar zoals de minderheidsleider van de Senaat Mitch McConnel ze hebben de neiging om zacht te praten en een grote omnibusrekening bij zich te hebben. McConnell, een onbuigzame Oekraïense havik, verzekerde de Europese leiders op de Veiligheidsconferentie van München vorige maand dat Republikeinse leiders een “robuuste trans-Atlantische alliantie” waarderen – wat andere rauwe stemmen in de tribune ook mogen zeggen.

“Kijk niet naar Twitter – kijk naar mensen die aan de macht zijn”, zei McConnell tegen hen, terwijl hij invloedrijke commissievoorzitters van het Huis en de Senaat opsomde die de wapens met Oekraïne hadden gesloten.

Het probleem is dat er in het afgelopen decennium van de Republikeinse politiek niet veel is dat erop wijst dat er op hogere wetgevers kan worden vertrouwd dat ze zich aan hun principes houden wanneer de meest uitgesproken facties van de GOP-basis een andere richting uitgaan. En als het op de oorlog aankomt, vertoont het rechtse Twitter een ongemakkelijke gelijkenis met het echte leven.

Er is een uitgesproken partijdige kloof over Oekraïne: uit een Gallup-peiling die in februari werd gepubliceerd, rond de verjaardag van de Russische invasie, bleek dat 81 procent van de democraten wilde dat Oekraïne zijn verloren land zou terugwinnen, zelfs met het risico de oorlog uit te rekken, tegenover 53 procent van de republikeinen. . Slechts 10 procent van de Democraten vond dat de Verenigde Staten te veel deden om Oekraïne te steunen, terwijl bijna de helft van de Republikeinen vond dat de Amerikaanse steun te ver was gegaan.

Dit zijn de gevolgen van het feit dat mensen als Trump en Tucker Carlson, de Fox News-persoonlijkheid die de meest bijtende Amerikaanse tegenstander van de Oekraïense regering is, de luidste rechtse stemmen worden over de meest urgente veiligheidskwestie van de dag.

Dat is misschien de reden waarom Rasmussen en enkele andere centrumrechtse buitenlandse leiders het op zich hebben genomen om rechts in Amerika voor de oorlog te pleiten.

Het meest zichtbaar is de Britse Boris Johnson, de voormalige Tory-premier die regeringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan onder druk zet om straaljagers aan Oekraïne te leveren. Eind januari kreeg hij een spetterend welkom van Republikeinen op Capitol Hill, men vermoedt meer vanwege zijn verwarde Mr. Brexit-podiumpersonage dan vanwege zijn hardnekkige pro-Oekraïense activisme.

Tijdens een evenement van de Atlantic Council klaagde Johnson over de krimpende geest van Amerikaanse conservatieven. “Ik ben verbaasd en geschokt door hoeveel mensen bang zijn voor een man die Tucker Carlson heet,” zei Johnson. De ene dodelijk effectieve provocateur kan de andere herkennen.

Rasmussen heeft sinds afgelopen herfst drie reizen naar Washington gemaakt, waarbij hij elk gebruikte om zijn pleidooi voor Oekraïne kracht bij te zetten en een plan voor westerse veiligheidsgaranties te promoten. Hij zegt dat hij een aantal invloedrijke Republikeinen heeft ontmoet, waaronder senatoren Tom Katoen (R-Ark.) en Mitt Romney (R-Utah), en Rep. Mike McCaul (R-Texas), de voorzitter van de House Committee on Foreign Affairs — allemaal uitgesproken voorstanders van de strijd tegen Rusland.

Werkelijke sceptici in Oekraïne waren ongrijpbaarder. Ik vraag Rasmussen of hij oorlogscritici zoals senator heeft ontmoet Josh Haleyde Republikein uit Missouri die de oorlog een afleiding heeft genoemd van een grotere strijd met China, of senator JD Vance uit Ohio, een nieuwkomer in Washington die vorig jaar als kandidaat verklaarde onverschillig te staan ​​tegenover de Oekraïense zaak. Het antwoord is een spijtig nee.

Rasmussen vertelt me ​​dat hij, voordat hij Washington bezocht, een lijst maakte van wetgevers die kritiek hadden geuit op de oorlog en verzocht om ontmoetingen met een aantal van hen. Hij was bereid hen te vertellen dat het verzekeren van het falen van Rusland in Oekraïne geen afleiding was van de strijd met China, maar eerder een cruciale kans voor het Westen om zijn collectieve macht en vastberadenheid te tonen. Hij wilde uitleggen hoe Europese regeringen hun deel doen tegen de Russische dreiging en benadrukken dat “isolationisme nooit, nooit de belangen van de Verenigde Staten heeft gediend”.

Geen enkele oorlogscriticus wilde hem ontmoeten, zegt hij. Helaas voor mij weigert Rasmussen om de specifieke leden die hem hebben afgeblazen, “met naam en toenaam” te noemen.

Rasmussen zegt dat hij elke keer dat hij in de Verenigde Staten is op Fox probeert te komen, hoewel het hem al maanden niet is gelukt om in de ether te komen. Als ik vraag of hij heeft geprobeerd een plaats in de show van Carlson te bemachtigen, grinnikt hij: “Niet Tucker Carlson.”

Zelfs een oorlogsinspanning kan te veel vragen.

Als het enthousiasme van de Amerikaanse kiezers voor de oorlog niet voor altijd zal voortduren, dan moeten we er volgens Rasmussen nu voor zorgen dat het telt. Dat betekent dat je Oekraïne straaljagers, raketten met een groter bereik en andere wapens moet geven die Biden niet heeft gestuurd. Als de tegenstanders van Trump hem niet kunnen verslaan in de voorverkiezingen, hoopt Rasmussen dat Oekraïne misschien eerst Rusland kan verslaan. Hij voorspelt dat Biden uiteindelijk gevechtsvliegtuigen zal sturen, en noemt het slechts “een kwestie van tijd”.

De voormalige NAVO-baas heeft niets kritisch te zeggen over Biden. Als ik voorstel dat de president meer zou kunnen doen om de oorlog aan de Amerikaanse kiezers uit te leggen en hun scepsis aan de kaak te stellen, haalt hij zijn schouders op. Biden is het beste wat de transatlantische alliantie te bieden heeft.

“We zijn gezegend”, zegt Rasmussen, “met een echte internationalist en globalist in het Witte Huis.”