Voormalig juridisch adviseur van Michael Cohen probeert hem in diskrediet te brengen in getuigenissen van de grand jury

“Vandaag, nadat ze al dat materiaal aan het kantoor van de districtsprocureur van Manhattan hadden gegeven, kozen ze uit 321 e-mails zes e-mails om mij te vragen,” zei Costello op een persconferentie na zijn getuigenis op maandagmiddag. “En natuurlijk hebben ze ze uit hun verband gerukt. Toen ze ze uit hun verband haalden, zei ik tegen de grote juryleden – ik weet niet of dit uiteindelijk zal uitkomen of niet – ik zei dat ze om het hele pakket moesten vragen.

Cohen weerlegde de meeste beweringen van Costello tijdens een interview op MSNBC op maandagavond en ontkende dat Costello ooit zijn advocaat was geweest, dat hij ooit afstand had gedaan van het privilege van advocaat en cliënt en dat hij woensdag opnieuw voor de grand jury zou verschijnen.

“Het is een typisch toneelstuk van Donald J. Trump uit het draaiboek”, zei Cohen over Costello’s opmerkingen. “Zoek uit hoe je het water zo goed mogelijk gaat vertroebelen, de persoon kleineren, kleineren.”

Costello beweerde ook dat Cohen radeloos leek tijdens een ontmoeting die ze hadden en bereid was “alles te doen wat nodig is” om gevangenisstraf te voorkomen.

‘Nou, hij ging naar de gevangenis,’ zei Costello. “En nu is hij op wraaktour.”

Maandag zei Costello dat Cohen eerder zei dat hij het geld van Trump niet had gebruikt om de betaling te doen.

“De kern is dat Michael Cohen ons vertelde dat hij was benaderd door de advocaat van Stormy Daniels en dat Stormy Daniels negatieve informatie had dat ze een rechtszaak tegen Trump wilde aanspannen”, zei Costello. “Dus Michael Cohen besloot in zijn eentje – dat is wat hij ons vertelde, in zijn eentje – om te kijken of hij dit kon regelen.”

Cohen sloot vervolgens een lening met eigen vermogen af ​​voor $ 130.000 om de betaling aan Daniels te doen, zei Costello. Maar Cohen ontkende die bewering.

“Het is absoluut niet waar. Ik weet niet op welke gesprekken hij doelt’, zei Cohen toen hem werd gevraagd of hij een lening had afgesloten om de betaling te doen. Cohen zei ook dat Daniels niet van plan was een rechtszaak aan te spannen, maar de details van de vermeende affaire openbaar te maken.

De verwachting was dat er een aanklacht tegen de oud-president zou komen zou maandagavond al kunnen vallen . Maar Costello’s getuigenis kan die tijdlijn in de war sturen.

“Als ze achter Donald Trump aan willen gaan en ze hebben solide bewijs, het zij zo”, zei Costello. “Maar Michael Cohen is verre van solide bewijs.”

De juridische problemen van Trump reiken echter verder dan Manhattan. De voormalige president en presidentskandidaat voor 2024 wordt ook geconfronteerd met strafrechtelijke onderzoeken in Atlanta en Washington.