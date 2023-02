Stephen Benjamin, de voormalige burgemeester van Columbia, SC, wordt de nieuwe senior adviseur en directeur van het Office of Public Engagement, ter vervanging van Keisha Lance Bottoms, zo maakte het Witte Huis maandag bekend.

Benjamin was eerder burgemeester van Columbia van 2010 tot 2021 en is momenteel CEO en president van Benjamin Firm, LLC. Als burgemeester was hij van 2018 tot 2019 voorzitter van de US Conference of Mayors en van 2015 tot 2016 voorzitter van de African American Mayors Association.

“Burgemeester Benjamin is al heel lang een ambtenaar, die de bevolking van South Carolina al meer dan twee decennia over de hele staat heeft gediend en als burgemeester van Columbia voor drie ambtstermijnen”, zei president Joe Biden in een verklaring. “Als voormalig voorzitter van zowel de US Conference of Mayors als de African American Mayors Association zullen Steve’s diepe relaties met gemeenschappen in het hele land onze regering en het Amerikaanse publiek goed van pas komen.”