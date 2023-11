Voormalig Amerikaans minister Henry Kissinger met 100 jaar dood

Nachruf

Status: 30.11.2023 08:52 Uhr

Henry Kissinger leefde als 15-jarige in de VS vóór de nazi’s – een ervaring die echt gratis is. Tod blijft tenslotte een krachtig en invloedrijk politicus in de herinnering.

Het is belangrijk om te weten dat de Außenpolitik der USA zich in het 20e jaar bevindt. Het is ook waar dat er is: Henry Kissinger. 1923 kwam als Heinz Alfred Kissinger midden in de wereld, als joods gezin. In Seiner Kindheit speelt Heinz Fußball en de grootste Gerne Deutsche Klassiker. Dazu zei voor eens en voor altijd: „Wir hatten kein Radio und ich habe sehr costlosen. Ich habe Schiller mit größstemm Enthusiasmus gelesen. Goethe auch, aber ich war noch zu jung, um den zu verstehen.“

Met 15 jaar vlucht in de VS

Dan zullen de nazi’s naar Duitsland komen en aan de macht komen. Ik kan Heinz op 15 jaar met zijn keuze en zijn bruut recht noch recht voor de verspreiding door de nationale socialisten laten vliegen.

Als er gelukkige tijden waren, was er geen spijt. Als het goed is, is de vrijheid groot. Henry Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS

In mijn nieuwe huis staat New York bekend als Heinz Kissinger en Henry Kissinger. Seine Deutsche Herkunft aber nie ganz ab. Zeitlebens is in het Engels een duidelijk Duits Akzent. Während des Zweiten Weltkriegs kehrt Kissinger dann zurück nach Deutschland – als US-Soldat.

Dazu zei uiteindelijk: „Ik had het geluk dat mijn werk gedaan was, en dingen die zo speciaal voor mij waren: wie mij kan helpen, eerst in een land dat kon werken, wie ik was in de Besatzung als een jonge soldaat.“ En schrijf dan dat het schrijven in de hogere posities moet gebeuren, zodat ze kunnen worden vermeden, zodat de situatie anders wordt, dus Kissinger.

Studeer aan Harvard

Zurück in de VS studeert Kissinger aan de Elite University van Harvard, woont en werkt als specialist voor internationale politiek in namen. Het einde van de jaren zestig was in handen van de Republikeinse president Richard Nixon als National Security Officer in het Witte Huis. Später werd de vice-minister van Kissinger.

Als ik de controle had over deze carrière, dan is dat wat ik in chaos ben geworden. Henry Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS

We hoorden de oorlog en maakten meer complexe situaties mee en maakten situaties mee, zoals Kissinger. „Ik heb dezelfde algemene verantwoordelijkheid, dus mijn beste wensen zijn geboren.“

Henry Kissinger tekende in de East Room van de Weißen Houses naast de presidenten van Richard Nixon.

Een slimme politicus uit Leidenschaft

In signalen zette de politicus Ämtern Kissinger de belangen van de VS op scherp. Er moet rekening worden gehouden met kritiek, zodat u op de hoogte blijft van uw voortgang. Kissinger zette de militaire putsch in Chili in 1973 voort. Bovendien zijn ze kritisch over de Amerikaanse bommen aan de Cambodjaanse kant van de oorlog in Vietnam. Een thema, ook al is daar geen reden voor. „We kunnen onze inspanningen voortzetten en al onze strijdkrachten zijn in staat onze guerrillastrijders te bombarderen, die op hun beurt volkomen veilig zijn. Dat is het geval in onze regering, zelfs in een welcherpartij. Dat zou een beter schrijven zijn.“

1973 Kissinger ontving de Friedensnobelpreis voor Verdragen over een Waffenstillstand im Vietnamkrieg. De Entscheidung des Nobel-Komitees ist hoch umstRITen. De macht van Kissinger is een kwestie van zijn eigen naam, wat betekent dat de expansie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zich in China zal blijven uitbreiden.

Henry Kissinger, de huidige bondskanselier Helmut Schmidt en de voormalige bondsminister Hans-Dietrich Genscher (lr) zitten op een persbijeenkomst.

Kissinger bleibt eeninflussreicher Berater

1977 Eindigt Kissinger’s Amtszeit. De Republiek zal waarschijnlijk betrokken zijn bij een betere relatie, een boek schrijven en een boodschap creëren die altijd betrokken zal zijn bij politieke debatten. De voormalige Amerikaanse president George W. Bush deelde zijn mening met Kissinger: de VS hadden „een van de verliezen en belangrijke invloeden in hun politieke leven“ verloren.