De voorlopige hechtenis van de voormalige Peruaanse president Pedro Castillo is donderdag verlengd van 18 maanden naar 36 maanden, aldus het Hooggerechtshof.

Het besluit komt te midden van aanhoudende protesten tegen de regering na de arrestatie van Castillo.

Met welke aanklachten wordt Castillo geconfronteerd?

De uitspraak die zijn detentie verlengt tot drie jaar is gebaseerd op beschuldigingen van zijn betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad, samenzwering en beïnvloeding tijdens zijn tumultueuze termijn van 17 maanden als president.

Tijdens een virtuele hoorzitting ontkende Castillo de extra kosten.

“Ik ontken ten stelligste dat ik deel uitmaak van een crimineel netwerk”, zei hij. “De enige misdaad die ik heb begaan, is mijn land dienen als president van de republiek.”

De rechter oordeelde echter in het voordeel van een motie van het openbaar ministerie om de tijd dat de voormalige president in hechtenis kon worden gehouden te verdubbelen.

Castillo’s advocaat Eduardo Pachas zei na afloop dat tegen de beslissing beroep zou worden aangetekend, eraan toevoegend dat zijn cliënt een “politieke gevangene” was.

De voormalige onderwijzeres en vakbondsleider op het platteland wordt ook onderzocht op beschuldiging van rebellie en samenzwering.

De 53-jarige zit sinds 7 december achter de tralies, wat leidde tot wijdverbreide protesten met tientallen doden en honderden gewonden tot gevolg.

Verstoten na een reeks tegenslagen

Castillo kreeg te maken met tegenstand van meerdere fronten sinds hij in juli 2021 aan de macht kwam, waarbij vrijwel onmiddellijk onderzoeken werden gestart naar beschuldigingen van corruptie

Hij had geprobeerd het parlement te ontbinden en per decreet te regeren, in een poging een derde stemming in het Congres te voorkomen om hem af te zetten wegens vermeende corruptie.

Castillo’s verdrijving heeft geleid tot gewelddadige demonstraties tegen de regering in heel Peru. Demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten, dat deze opvolger, Dina Boluarte, aftreedt en dat er onmiddellijk verkiezingen worden gehouden. Ze pleiten ook voor een nieuwe grondwet en de ontbinding van het parlement.

Boluarte is de eerste vrouwelijke president van Peru en de zesde persoon die het presidentiële ambt bekleedt sinds maart 2018.

Demonstraties tegen haar heerschappij waren het hevigst in arme plattelandsgebieden met grote inheemse bevolkingsgroepen die Castillo als een van hen beschouwen.

De regering staat onder toenemende druk om de zorgen van demonstranten weg te nemen.

