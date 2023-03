Meredith Broussard is buitengewoon goed geplaatst om de aanhoudende hype rond AI te ontleden. Ze is datawetenschapper en universitair hoofddocent aan de New York University, en ze is al jaren een van de leidende onderzoekers op het gebied van algoritmische bias.

En hoewel ze door haar eigen werk bedolven is onder wiskundige problemen, heeft ze de afgelopen jaren nagedacht over problemen die wiskunde niet kan oplossen. Broussard betoogt dat we consequent te gretig zijn om kunstmatige intelligentie op ongepaste en schadelijke manieren toe te passen op sociale problemen, vooral wanneer er geen rekening wordt gehouden met ras, geslacht en bekwaamheid.

Broussard sprak met onze senior tech-beleidsverslaggever Tate Ryan-Mosley over de problemen met het gebruik van technologie door de politie, de grenzen van “AI-eerlijkheid” en de oplossingen die zij ziet voor enkele van de uitdagingen die AI stelt. Lees het volledige verhaal.

Meer dan 200 mensen zijn behandeld met experimentele CRISPR-therapieën

Jessica Hamzelou, senior biotech-verslaggever bij MIT Technology Review, heeft de afgelopen dagen geluisterd naar wetenschappers, ethici en patiëntengroepen die worstelen met emotionele en ethische dilemma’s.

Ze hebben gedebatteerd over hoe, wanneer en of we hulpmiddelen voor het bewerken van genen moeten gebruiken om het menselijk genoom te veranderen tijdens de derde internationale top over het bewerken van menselijk genoom in Londen.

Er is genoeg om enthousiast over te worden. In het decennium sinds wetenschappers ontdekten dat ze CRISPR konden gebruiken om celgenomen te bewerken, is de technologie al gebruikt om sommige levens te redden en andere te transformeren.