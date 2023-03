Het Off The Fence-team is terug met hun diepgaande Cheltenham Festival-previewshow terwijl Vanessa Ryle, Barry Geraghty en Tony Keenan hun selecties maken voor alle vier de dagen van de meeting.

Onder de vele hoofdacts die op de openingsdag van het festival verschijnen, zullen veel ogen gericht zijn op onder meer Facile Vega, Constitution Hill en Honeysuckle – allemaal winnaars van 2022.

Honeysuckle van Henry de Bromhead verloor dit seizoen haar lang ongeslagen kroon en keert nu terug naar het Mares’ Hurdle-veld, met als doel het huis neer te halen met een nieuwe gedenkwaardige overwinning.

Later in de week zou de Stayers’ Hurdle een van de races van het festival kunnen zijn, waarbij terugkerend kampioen Flooring Porter het opneemt tegen een hele reeks nieuwe uitdagers.

De week eindigt op vrijdag 17 maart met het paradepaardje, de Cheltenham Gold Cup, wanneer Galopin Des Champs het opneemt tegen Paul Nicholls’ Bravemansgame en Grand National-held Noble Yeats.

De horde van Mares

Tony Keenan…

“Degene waar ik niet op zou landen is Honeysuckle. Ik denk dat ze achteruit gaat en haar vorm is gedaald sinds de eerste Champion Hurdle-overwinning.

“Ze was vorig seizoen erg goed, maar net niet zo goed en dit jaar is ze weer gezakt.

“Ik heb Marie’s Rock gehad al een tijdje in gedachten maar het klinkt alsof ze hier nu niet voor gaat. Ik zou minder koud zijn op Epatante, maar de prijs is niet geweldig.

“Brandy Love was oké in Punchestown, maar het is een snelle ommekeer.

“Ik zou neigen naar Echo’s In Regen. Ik denk dat haar vorm is verbeterd. De reis zal haar misschien wat uitrekken, maar ze is een sterke blijver over twee mijl.”

Afbeelding:

Echoes In Rain won in april de Grade One Champion Novice Hurdle in Punchestown





Barry Geraghty…

“Ik zou het tegenovergestelde zijn van Tony, ik ben heel lief op Kamperfoelie. Ik denk dat ze schreeuwt om meer.

“In Leopardstown was het redelijk terrein en ze gingen niet al te snel, maar ze zag eruit alsof ze niet meer het tempo had dat ze ooit had.

“In Cheltenham, met een beetje zon op haar rug, denk ik dat zij de te kloppen speler is.

“Epatante zou hier kunnen komen, maar ik zie geen enkele reden waarom ze de vorm met kamperfoelie zou omgooien.

“Love Envoi moet een kans krijgen en Brandy Love zou ook interessant moeten zijn.”

Afbeelding:

Kamperfoelie leidt het Champion Hurdle-veld terwijl ze naar huis keren in Cheltenham





Hindernis voor blijvers

Geraghty…

“Ik denk dat het een sterkere race is dan vorig jaar.

“Blazing Khal is erg goed geweest, maar moet nog steeds een stap verder gaan – hij heeft niet het soort hoofdhuid aangenomen zoals sommige van deze hebben.

“Teahupoo was echt goed in Gowran en in de Hatton’s Grace en ik denk niet dat hij zo grondafhankelijk zal zijn. Hij zal degene voor mij zijn.

Afbeelding:

Teahupoo en Jack Kennedy (rechts) winnen de Bar One Racing Hatton’s Grace Hurdle van Klassical Dream (midden) en Honeysuckle (links)





“Ik ben nog steeds niet overtuigd door Home By The Lee en ik ben niet zeker van de kracht van de Dublin Racing Festival-vorm.

“Flooring Porter heeft niet de ideale voorbereiding gehad en heeft over het algemeen zijn eerste run nodig, dus ik vraag me af hoe fit hij is.

“Als Klassical Dream zou verschijnen met hetzelfde vormniveau als de Hatton’s Grace, denk ik dat hij waardevol zou zijn, maar theehoe is degene waar ik graag bij zou willen zijn.”

Keenan…

“Deze race is van een ander niveau dan die ramp van vorig jaar!

“Ik ben een theehoe al een tijdje fan, maar je hebt nu Blazing Khal, Marie’s Rock en Gold Tweet om aan de mix toe te voegen.

“Ik ben het met Barry eens dat Blazing Khal moet opstappen, maar het gaat de goede kant op.

“Marie’s Rock is een gevaar voor hen allemaal, maar ze kan behoorlijk vrij zijn en of drie mijl ploeteren haar zal passen – ik weet het niet zeker.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Op zoek naar winnaars van het Cheltenham Festival? Het Sky Sports Racing-team staat klaar met enkele handige tips voor als je het formulier bestudeert.



Gouden beker

Geraghty…

“Het is een kwaliteitsrace, maar Galopin des Champs kan net iets beter zijn dan de rest. Ik vind hem een ​​echte superster.

“Het ziet er niet naar uit dat het een end-to-end galop gaat worden, dus als er een vraagteken is over zijn uithoudingsvermogen, zal het niet worden getest op het niveau dat het in andere jaren zou zijn geweest.

“Ik ga niet op de bandwagon van Bravemansgame springen omdat hij zich nog steeds niet heeft bewezen op het circuit.

“Een Plus Tard heeft nog een lange weg te gaan na een bombardement op Haydock. Er zou een klein beetje verbetering kunnen zijn ten opzichte van Noble Yeats en ik hou van Stattler als een potentieel spel in beide richtingen.”

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Jockey Sean Bowen zegt dat hij spannende ritten heeft om naar uit te kijken op het Cheltenham Festival, met als headliner de Grand National-held en Gold Cup-mededinger Noble Yeats.



Keenan…

“Ik ben niet tegen de favoriet (Galopin Des Champs), afgezien van de prijs, maar ik ga voor het beste stuk blijvende vorm en dat is van Bravemansspel.

“De King George zag eruit als een echte race. Hij zat goed op de top van L’Homme Presse.

“Paul Nicholls heeft gezegd dat dit dit seizoen een ander paard is en ik denk dat hij gelijk heeft.”