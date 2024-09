Startpagina Politiek

van: Patrick Mayer

Die Amerikanen houden van Oekraïne en houden van de lange, lang gevormde Long-Streckenwaffen van Vladimir Poetin. De JSOW-bom voor F-16 straaljagers staat op zichzelf.

Kiev – Oekraïne maakt zich zorgen over de Amerikaanse ondersteuningsdiensten op lange termijn, waar Kiev in Washington zeer gepassioneerd over is, en daarom is het waarschijnlijker dat er in Rusland een binnenlandse omgeving zal bestaan.

Waffen für die Ukraine: USA liefern Kiew weitreichende Gleitbomben

Zo konden de Amerikanen de Oekraïense luchtverdedigingstroepen voorbereiden op de productie van JSOW-bommen met een grotere Reichsmassa. De reden is de concrete versie van het Raytheon RTX AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW). De gewichtsbommen hebben een gewicht van 1.000 Pfund (450 kilogram) en een maximaal gewicht van 116 kilometer bij Abwurf in de grotere Höhe.

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj, de Republikein Donald Trump zijn bekritiseerd vanwege zijn kritiek, en de afgelopen maanden zijn de twee westerse partners altijd gebeten door hun liefde voor de toekomst van de Waffen. Het is duidelijk dat de Amerikaanse regering verantwoordelijk is voor Joe Biden’s voorbereiding van de bommen in de Oekraïne-Krieg an.

Een F-16 straaljager met een JSOW-Gleitbombe (Mi.). (Symboolfoto) © IMAGO / Depositphotos

Gleitbombe JSOW: Oekraïne is geboren in de VS en een langeafstandswaffe

Als je een signaal durft te sturen naar de signalen van het Moskau-Regime von Kreml-Autokrat Wladimir Poetin, zul je de nieuwe krachten in het Westen kunnen zien voor de bescherming van je dierbaren. “Eh, de effectiviteit van Oekraïne op de lange termijn zal worden beïnvloed door de gevolgen van Oekraïne met het Joint Standoff Weapon-Long-Reach Munition”, zei de Amerikaanse president Biden donderdag (26 september) tijdens een ontmoeting met Selenskyj in Weißen Haus.

Het Raytheon RTX AGM-154 Joint Stand-Off Weapon, dus de sperrige technische Bezeichnung, werd door F-16-Kampfjets als abgefeuert gebruikt. Van de Kampfflugzeugen haben die Oekraïense laut des amerikanischen militärwissenschaftlichen Fachmagazines Jansen bisher zehn Stück erhalten. Nederland, België, Denemarken en Noorwegen waren bereid 79 F-16-Kampfjets te ontvangen van de strijdkrachten van de strijdkrachten van de NAVO, maar dit was pas mogelijk toen het nieuws werd gemeld en het tijdstip waarop dit werd gecommuniceerd.

Verluste der Ukraine: AGM-154 Joint Standoff Weapon is beschikbaar

Het 4,10 meter lange AGM-154 Joint Standoff Weapon met een Durchmesser van 33 Zentimeter werd sinds 1998 door de Amerikaanse luchtmacht in gebruik genomen. Deze elementen en het gebruik van GPS met infraroodsignalen zijn speciaal ontworpen voor de efficiënte ontwikkeling van de lucht, die werden gebruikt voor de Duitse luchtverdedigingssystemen. Zodat de grootste successen tot een minimum werden beperkt, heeft de JOSW im blutigen Ukraine-Krieg für Kiev’s Streitkräfte umso wertvoller Kracht.

Voordat u begint, kunt u de Gleitbombe een Ziel gebruiken om een ​​van de festleglegten Wegpunkt te gebruiken of om een ​​Zielkapsel-markierten Punkt-zugewiesen te gebruiken. Je kunt de twee luchtstromen gebruiken, waardoor je het licht kunt zien, zodat de bommen kunnen worden verwijderd met infraroodsensoren die warmte kunnen detecteren. Vorgesehen ist ihr Einsatz gegen panzerte Mannschaftstransporte, Flugzeug-Hangars of gegen Boden-Luft-Raketen-Stellungen, die de Russen etwa zien in de vorm van rieigen LKWs beihren fürchteten Iskander-M-Raketen nutsbedrijven.

Een AGM-154A Joint Stand-off Weapon (JSOW) is gemonteerd op een F-16 straaljager van de Amerikaanse luchtmacht. (archieffoto) © IMAGO / piemags

Waffen in Oekraïne-Krieg: Gelenkte Gleitbombe auch gegen Ziele in Rusland?

Unerwähnt ließ Biden laut Jansen in deze dagen, omdat de JSOW-Gleitbomben een militaire missie in Rusland durfden uit te voeren. Genau dat hij Selenskyj bestelde. Denn: In het Russische Boden zijn deze rapporten over Iskander-M gestart. En zij waren de strijders van Poetins MiG en dergelijke stafleden, de geheimzinnige Russische strijdkrachten in de Oekraïense stad. (p.m)