De door droogte geteisterde stuwmeren in Californië hebben zich opmerkelijk hersteld nadat vorige maand een spervuur ​​van stormen de staat teisterde. Ambtenaren zeggen dat het een broodnodige verbetering is na de afgelopen jaren op een kritiek laag niveau te hebben gehangen.

Lake Oroville, het meest belegerde en op een na grootste reservoir van Californië, zag een enorme boost nadat de door klimaatverandering aangewakkerde megadroogte bijna al zijn watervoorraad had weggezogen.

Foto’s voor en na laten een ongelooflijke verbetering zien bij het stuwmeer, dat vanaf deze week 115% van het historische gemiddelde voor de datum bedroeg – een opmerkelijke stijging van slechts 61% in februari 2021 en 77% in 2022.

De eerdere afbeeldingen tonen een “badkuipring” van vuil rond de rand van het meer, wat aangeeft hoe ver het waterpeil was gedaald. Eind januari lieten de nabeelden zien dat de badkuipring weer onder water was.

Justin Sullivan/Getty Images

“Echter, voor elke dag dat het niet regent of sneeuwt tijdens onze natste maanden, drogen we uit”, vertelde Margaret Mohr, adjunct-directeur communicatie voor het California Department of Water Resources, aan CNN.

“Er blijft veel onzekerheid over de komende twee maanden en waterbeheerders onderhouden reservoirs om zoveel mogelijk water vast te houden, terwijl ze ook de vereisten voor overstromingsbeheersing beheersen en zich voorbereiden op de lenteafvoer.”

Justin Sullivan/Getty Images

Californië heeft jarenlang wanhopig behoefte gehad aan regen om zijn reservoirs aan te vullen. De situatie bij het meer van Oroville was in augustus 2021 zo nijpend dat een grote waterkrachtcentrale voor het eerst sinds de opening in 1967 moest sluiten vanwege lage waterstanden.

Het reservoir zakte in 2021 tot slechts 24% van de totale capaciteit. Het waterpeil van het meer lag ver onder de boothellingen en blootliggende inlaatpijpen, die worden gebruikt om water te sturen om de centrale van stroom te voorzien.

Het sluiten van de Edward Hyatt Power Plant was een wake-up call voor hoe ernstig de droogte was geworden.

Volgens de California Energy Commission is de centrale de op drie na grootste producent van hydro-elektrische energie over de hele staat, met de mogelijkheid om tot 800.000 huishoudens van stroom te voorzien wanneer deze op volle capaciteit draait. Ongeveer 13% van de elektriciteit van de staat werd vanaf 2018 opgewekt door waterkrachtcentrales.

Justin Sullivan/Getty Images

Hoewel de waterstanden van Oroville in 2022 ver onder het gemiddelde bleven, zorgden stormen afgelopen winter voor recordbrekende neerslag in de Sierra Nevada, waardoor de waterstanden van het meer een broodnodige boost kregen.

De neerslag was voldoende om de stroomopwekking in de centrale in januari 2022 te hervatten, na ongeveer vijf maanden offline te zijn geweest.

Brian van der Brug/Los Angeles Times/Getty Images

Het California Department of Water Resources beheert het State Water Project-systeem, dat Lake Oroville omvat, en levert water aan 29 openbare wateragentschappen die 27 miljoen Californiërs en 750.000 acres landbouwgrond bedienen.

Terwijl de droogte in een groot deel van de staat aanhield, moesten ambtenaren nog steeds een manier bedenken om de snel slinkende watervoorraad van Californië in stand te houden. Ze kondigden in mei 2022 aan dat wateragentschappen die afhankelijk zijn van het staatsproject slechts 5% van de waterverzoeken zouden ontvangen, die in december 2022 van kracht werden en dit jaar zouden doorgaan.

De wateragentschappen werden aangespoord om verplichte beperkingen op het watergebruik in te voeren om hun beschikbare voorraden te laten duren.

Justin Sullivan/Getty Images

Brian van der Brug/Los Angeles Times/Getty Images

Na de stormen van deze winter kondigden de waterambtenaren van de staat Californië eind januari aan dat ze de toegewezen waterleveringen dit jaar zullen verhogen tot 30% van de gevraagde watervoorraden.

De twee grootste reservoirs van het State Water Project – Lake Oroville en San Luis – wonnen in totaal 1,62 miljoen acre-voet water, wat ongeveer genoeg water is voor 5,6 miljoen huishoudens voor een heel jaar. Een acre-foot is de hoeveelheid water die nodig is voor een acre per foot diep – ongeveer 326.000 gallons.

Hoewel de toename van het waterpeil in Lake Oroville goed nieuws is voor inwoners van Californië en boeren die afhankelijk zijn van het stuwmeer, hebben experts gezegd dat de staat veel meer neerslag nodig zal hebben om het jarenlange tekort als gevolg van de historische westerse droogte goed te maken.

Vooral grondwater herstelt veel langzamer dan reservoirs. Deze ondergrondse watervoerende lagen, waarvan een groot deel van Central Valley in Californië afhankelijk is, hebben nog een lange weg te gaan voordat ze volledig zijn aangevuld door de langdurige, niet aflatende droogte.

Justin Sullivan/Getty Images

Karla Nemeth, directeur van het Department of Water Resources, waarschuwde tijdens het snowpack-onderzoek van de staat op 1 februari deze maand dat het er niet veelbelovend uitzag voor meer regen en sneeuw.

“Ik zal erop wijzen dat dit een traditionele natte maand is die eigenlijk behoorlijk droog begint – en gezien de voorspellingen zal die droogte naar verwachting aanhouden”, zei ze.

“Wat er met het klimaat gebeurt, is dat de timing van die piek (neerslag) ook aan het veranderen is”, voegde Nemeth eraan toe. “Dus we weten hier op 1 februari echt niet of dit het hoogtepunt van ons sneeuwpakket is of niet – en dat zijn echt belangrijke gegevenspunten die ons helpen het water in Californië te beheren.”

Justin Sullivan/Getty Images

Lake Oroville slechts een stukje van de puzzel in de grotere watercrisis in het westen. Terwijl de stormen stuwmeren in een groot deel van Californië hielpen, is het Colorado River Basin – dat water levert aan ongeveer 40 miljoen mensen in zeven westelijke staten en Mexico – in een alarmerend tempo aan het opdrogen.

De Colorado-rivier voedt Lake Mead en Lake Powell, de twee grootste stuwmeren van het land. Record-lage waterstanden in beide meren hebben het afgelopen jaar geleid tot verplichte wateronderbrekingen voor sommige westerse staten. Lake Powell bereikte deze maand een nieuw laagterecord en Lake Mead zweefde net boven het laagterecord van vorig jaar.

Het is allemaal een voorbeeld van hoe de door de mens veroorzaakte klimaatverandering de watersystemen over de hele wereld transformeert, de temperaturen opdrijft en droogtes ernstiger en frequenter maakt.

“In de komende twee maanden is het belangrijk dat we nog steeds periodieke regen- en sneeuwstormen zien om een ​​bovengemiddeld tempo voor onze neerslagtotalen aan te houden,” zei Mohr.