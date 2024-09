RB Leipzig kijkt uit naar een paar wedstrijden tussen de Fußball-Bundesliga. De Sachsen kamen voor het Spitzenspiel von Rekordmeister FC Bayern tegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen am Abend (18.30 uur/Sky) voor een 4:0 (2:0) tegen FC Augsburg. SC Freiburg passeerde de dag met 0:3 (0:2) tegen de FC St. Pauli de Anschluss en die Spitze. De Hamburger Aufsteiger feierten in de eerste Saisonsieg.

Bundesliga, 2. Spieltag – Samstag :

Leipzig versloeg Serie von Leverkusen, Stuttgart versloeg Sieg

Bundesliga, 3. Spieltag – Samstag :

Bayern heeft deutlich gegen Kiel en rückt antafellenspitze

Bundesliga, 4. Spieltag – Sonntag :

St. Pauli speelt eerste Saisonpunkt tegen RB Leipzig



Vizemeister VfB Stuttgart kam gerade dus noch een 2:2 (1:1) bij VfL Wolfsburg. Het 1. FC Heidenheim zou dankbaar kunnen zijn voor de 2:0 (1:0) van FSV Mainz 05 na een sprong in de tafel. Borussia Mönchengladbach loodste elkaar door de rondes van Tor von Tomas Cvancara (90.+6) in 1:0 (0:0) tegen de 1. FC Union Berlin.

Sesko dubbelt, Stuttgart spätes Tor

Leipzig ging via Benjamin Sesko (11.) na Vorlage von Loïs Openda in Führung. Der Stürmer met 16 meter – en weinig ruimte in de 15. Minuut noch laatste. Augsburg’s Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verspeelde de kans op succes, als er een Foululfmeter viel in Leipzig’s Torwart Peter Gulacsi (27.). Dafür trafen in der Zweiten Halbzeit auch Openda (46.) en Xavi Simons (57.) voor RB.

Freiburg moet wachten op de eerste ontmoeting met Elias Saad (12.) om te wachten tot Pauli als eerste komt. De gasten hadden het prima naar hun zin tijdens hun verblijf, maar Vincenzo Grifo kwam met een Foulelfmeter opdagen bij Hamburger Torwart Nikola Vasilj (41.). De laatste hit die we van Pauli zagen: Oladapo Afolayan (45.) boven 2:0 vanuit gastview. Daarna ontmoetten we Saad (72), die van de partij was.

Wolfsburg ging door Jonas Wind (20.) na een wedstrijd in de Führung, de VfB kwam tijdens Ausgleich ten einde tijdens Enzo Millot (32.). Der Franzose zal blij zijn met een Foulelfmeter en VfL-Torwart Kamil Grabara, maar de bal wordt dan uit Tor gehaald. Voor de VfB werden wijzigingen aangebracht na de Platzverweis für Atakan Karazor, der Gelb-Rot sah (63.). Dan ontmoeten we Mohamed Amoura (68.) voor Wolfsburg. Stuttgart Zeker als de tijd doorgaat met Deniz Undav (90.+7) en geen enkele punkt.

Gelb-Rot en Rot in Mainz

De Heidenheimer feierten in der 15. Minute das Tor von Marvin Pieringer zur Führung. De Mainzer Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen wacht nog op het pauzesignaal Teamzus, daar is ook het Foulspiel Gelb-Rot (29.). In de Schlussfase speelden ze veel dingen: Niklas Dorsch stond na een overtreding met een rotplek (80.). Heidenheim is van bovenaf te zien – Jan Schöppner (86.) erhöhte auf 2:0.

