CNN

—



Voor de tweede keer in de geschiedenis van de race hebben een recordaantal van drie atleten de slopende Barkley Marathons voltooid, een ongewone en bijna onmogelijke wedstrijd die elk jaar in Tennessee wordt gehouden.

De beroemde ultramarathon, het geesteskind van hardloper Gary Cantrell (beter bekend onder zijn bijnaam Lazarus Lake of “Laz”), vindt plaats in het Frozen Head State Park in Tennessee. De route is geïnspireerd op de ontsnapping uit de gevangenis van James Earl Ray in 1977, die dominee Martin Luther King Jr. vermoordde.

De race bestaat uit vijf lussen van elk ongeveer 20 mijl, voor een totaal van tussen de 160 en 210 mijl door borstelige bergen met een hoogteverschil van ongeveer 20.000 voet. Atleten lopen het parcours gedurende drie slapeloze dagen en nachten – en er zijn geen hulpposten, telefoons of gps om te helpen bij de navigatie. Verdwalen – maar ook vallen en gewond raken in het struikgewas – hoort erbij.

De ultramarathon is gemarkeerd met unieke onbemande checkpoints, die elk een pocketboek bevatten. Atleten moeten een pagina uitscheuren die overeenkomt met hun rugnummer en alle boekpagina’s aan het einde van elke lus bij de hand hebben om te bewijzen dat ze elk checkpoint hebben bereikt.

Vanwege de reeks unieke uitdagingen die de race met zich meebrengt, hebben slechts 17 personen de race voltooid sinds de start in 1986. De afgelopen vijf jaar heeft niemand de race voltooid, vertelde Cantrell aan CNN.

Maar dit jaar werd eindelijk die reeks doorbroken: drie atleten, de Franse Aurélien Sanchez, de Amerikaan John Kelly en de Belg Karel Sabbe, legden vrijdag de helse vijf ronden af ​​binnen de tijdslimiet van 60 uur.

De enige andere keer dat drie racers de race voltooiden, was volgens Cantrell in 2012.

Op Twitter, bedankte Kelly zijn volgers voor hun steun. “Bedankt aan iedereen voor de steun, en ik hoop dat een deel van wat we daar ontdekken een gedeelde ervaring is”, schreef hij. “Of, als we allemaal maar een stel idioten zijn die in het bos rondrennen, dan is het tenminste vermakelijk.”

Jasmin Paris, die de cursus niet afmaakte maar geschiedenis schreef als de tweede vrouw ooit die aan de vierde lus begon, ook bedankte haar volgers voor hun steun op Twitter.

“De omstandigheden hadden niet beter kunnen zijn, en ik had het geluk om kilometers op het pad te delen met geweldige mensen”, schreef ze. “Ik wist vanaf het begin dat de training niet ideaal was geweest (time-out voor vermoeidheid, dan blessure), maar ik heb mijn best gedaan en daar ben ik trots op. Ik denk nog steeds dat een vrouw 5 lussen kan afmaken, hoewel ik vermoed dat Laz het volgend jaar nog moeilijker zal maken.”