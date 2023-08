Berlin/Bochum. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia bekommt die Auswirkungen der Krise in der Immobilienbranche immer stärker zu spüren. Der Bochumer Konzern wertet seinen Immobilienbestand im zweiten Quartal erneut ab und muss daher einen milliardenschweren Verlust durch Abschreibungen verkraften. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Dax-Unternehmen am Freitag vorgelegt hat. Die Aktie verlor mehr als 3 Prozent.

Dementsprechend war auch die Entwicklung der Immobilienwerte von April bis Juni rückläufig – der Trend hatte sich im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt. Zu diesem Zeitpunkt musste Vonovia seine Immobilien bereits neu bewerten. Lag die Wertminderung im ersten Quartal noch bei 3,4 Milliarden Euro, wird sie nun auf 2,7 Milliarden Euro geschätzt. Unterm Strich steht ein Verlust von gut 2 Milliarden Euro.

400 neue Vonovia-Wohnungen fertiggestellt

Deutlich besser läuft es bei der Vermietung. Die Nachfrage nach Mietwohnungen sei weiterhin hoch, teilte der Konzern mit. Bei einem unveränderten Leerstand von 2,2 Prozent herrscht faktisch Vollvermietung. Insgesamt hat Vonovia im zweiten Quartal mehr als 400 neue Wohnungen fertiggestellt. Eine Sprecherin sagte, es würden noch weitere hinzukommen. Im Vermietungsgeschäft stieg der Betriebsgewinn um rund 10 Prozent. Das Betriebsergebnis liegt damit bei rund 502 Millionen Euro – und damit nahezu auf dem Niveau des Vorquartals.

„Es ist eine große Leistung, dass wir uns in diesem herausfordernden Marktumfeld so gut entwickelt haben. Auch für die weitere Entwicklung des Jahres sind wir positiv gestimmt“, sagte Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch. „In den meisten uns betreffenden Preissegmenten sehen wir vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung“, hatte Buch zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Immobilienexperte: Wir nähern uns normalen Verhältnissen

Die hohen Zinsen haben der Immobilienbranche in den letzten Monaten zugesetzt. Auch der zweitgrößte Wohnungskonzern LEG Immobilien mit Sitz in Düsseldorf wertete im Frühjahr sein Immobilienportfolio ab, erhöhte jedoch später seine Jahresprognose. Vonovia musste zu Jahresbeginn heftige Kritik einstecken, weil der Konzern angekündigt hatte, in diesem Jahr keine neuen Bauprojekte zu starten. Grund sind die gestiegenen Zinsen und Baukosten sowie Unsicherheiten bei der Förderung. Nach Angaben des Konzerns handelt es sich bei den nun fertiggestellten 400 Wohnungen um bereits im Bau befindliche Projekte.

„Die Abwertung des eigenen Immobilienportfolios von Vonovia zeigt, dass die Immobilienparty der letzten zehn Jahre auch bei den Platzhirschen vorerst vorbei ist“, sagt Immobilienexperte Hendrik Richter. Nach Ansicht des Geschäftsführers des Immobilienportals without-makler-net sind dies jedoch keine Gründe für eine Endzeitstimmung. „Schließlich kannten die deutschen Immobilienmärkte im letzten Jahrzehnt ausnahmslos nur gute Zeiten mit niedrigen Zinsen und hohen Margen.“

Mieterverein: Wohnen hat an der Börse nichts zu suchen

Noch vor wenigen Wochen hatte der Konzern 1.350 Wohnungen verkauft und dabei rund 560 Millionen Euro erzielt. Um die Finanzierungskosten zu senken, setzt Vonovia auch auf den Rückkauf von Anleihen. Der Konzern will seine Schuldenlast reduzieren. Das Verhältnis von Schulden zu Immobilienwert (LTV) liegt bei 46,8 Prozent – ​​die Zielvorgabe liegt bei 40 bis 45 Prozent. Im vergangenen Jahr kündigte Vonovia an, 66.000 Wohnungen zu verkaufen.

Der Deutsche Mieterbund ist besorgt über die jüngsten Entwicklungen. „Wir müssen befürchten, dass Vonovia versuchen wird, Verluste unter anderem durch weitere Mieterhöhungen oder die Reduzierung von Reparaturleistungen auszugleichen“, sagte der Präsident des Mietervereins, Lukas Siebenkotten, dem RND. „Anstatt Renditeverluste und Verluste durch die Mehrbelastung der Mieter auszugleichen, sollte Wohnraum nicht mehr als Spekulationsware gehandelt werden“, forderte er. „Wohnen ist ein Menschenrecht“, sagte Siebenkotten. „Wohnen hat an der Börse nichts zu suchen.“

Insgesamt besaß Vonovia zuletzt rund 550.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Nach Angaben des Konzerns liegt die durchschnittliche Monatsmiete in Deutschland bei 7,51 Euro pro Quadratmeter.

Mit dpa-Material