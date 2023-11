Alex Cook wird voraussichtlich am Sonntag an Bells Stelle starten, nachdem Woods letzte Woche in die Aufstellung zurückgekehrt ist.

Cook, ein Rookie, der am 17. Oktober aus dem Übungsteam der Giants entlassen wurde, hat seit seiner Ankunft schnell Fortschritte gemacht und ermöglicht es ihnen, einige andere Spieler auf eine Art und Weise einzusetzen, die gezeigt hat, dass sie die Fähigkeit haben, etwas zu bewirken. Sam Franklin Jr. hat in Abwesenheit von Woods und Bell angefangen, aber das hat seine Fähigkeit, in Spezialteams zu spielen – dem Bereich, in dem er herausragend ist – eingeschränkt.