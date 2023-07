Als der zweite Satz dieses Drittrundenmatches in Wimbledon beginnen sollte, sprang Alexander Zverev ungeduldig von seinem Stuhl auf und marschierte entschlossen auf das Spielfeld. Sein Kontrahent, der 27-jährige Matteo Berrettini, blieb noch eine Weile sitzen und nahm genüsslich einen Schluck aus seiner Trinkflasche. Dann stand er auf. Und hüpfte entspannt, mit dem Schläger in der Hand, Richtung Grundlinie. Er lag bereits mit 6:3 in Führung. Und diesen Vorsprung gab der Italiener nie aus der Hand.

Der 26-jährige Alexander Zverev hat am Samstagabend das Achtelfinale beim Rasenklassiker in London verpasst. Er versuchte alles, spielte mutig, konzentriert, konstant und musste sich dennoch mit 3:6, 6:7 (4), 6:7 (5) der Überlegenheit der Römer beugen. Das Wimbledon-Turnier, bei dem er nie die Top Acht erreichte, bleibt der Grand-Slam-Wettbewerb mit seiner schlechtesten Bilanz. „Es war ein ganz ordentliches Spiel für mich. Aber er hat in den wenigen entscheidenden Punkten einfach besser gespielt“, lautete Zverevs erstes Fazit nach der Partie.

Zverev und Berrettini kennen sich gut genug, duellierten sich bis Samstag fünfmal, und nur wenige Tage vor Wettkampfbeginn vereinbarten sie ein Trainingsspiel: Danach hatte Zverev eine ganz klare Vorstellung davon, was passieren würde In der dritten Runde beim All England Club passiert ihm etwas: Katapultschläge mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 215 km/h und einem Slice, den der Römer fast „drei Zentimeter über das Netz“ zischte, wie Zverev berichtete. Tatsächlich bewertete Zverev Berrettinis Rasenfähigkeiten weitaus höher als die Fähigkeiten von Carlos Alcaraz, dem spanischen Spitzenreiter.

Im Gegensatz zu Zverev hatte Berrettini bereits 2021 das Finale der „The Championships“ genannten Veranstaltung in London erreicht, unterlag dort aber dem Dauersieger Novak Djokovic. Und es gab noch andere Gründe, warum sich der Römer als eine Art verhinderter Kronprinz auf der Church Road sehen durfte: Im vergangenen Jahr hatte er in den Wochen vor Wimbledon zwei Titel auf Rasen gewonnen, zuerst in Stuttgart, dann im Londoner Queen’s Club – und dann Er konnte zu seinem Leidwesen wegen einer Corona-Infektion in Wimbledon antreten. In diesem Jahr hatte er lange Zeit mit einer Bauchmuskelverletzung zu kämpfen, doch rechtzeitig zum Turnierstart war das Unwohlsein ausgeheilt.

Berrettini ließ nur eine einzige Breakchance zu

Wenn der Italiener am Samstag gegen Zverev eine Schwäche zeigte, dann im ersten Spiel, mit den ersten nervösen Ballwechseln des Spiels: Er warf einen Ball unkontrolliert ins Netz, machte dann einen Doppelfehler und Zverev hatte einen Breakball zum Stand von 30:40 er spielt. Es war eine seltene Gelegenheit: Berrettini hatte im gesamten Turnier noch kein Aufschlagspiel verloren. Auch diese Gefahr wehrte er ab – mit einem Ass. Und der Meister des Katapultaufschlags ließ in den zweieinhalb Stunden Spielzeit keine weitere Breakchance zu. In seiner Analyse stellte Zverev später fest, dass er sich „keine großen Vorwürfe machen“ müsse: „Er hat einfach zu gut aufgeschlagen, was soll ich tun? Das ist Rasentennis.“

Zverev verlor den ersten Durchgang mit eigenem Aufschlag im siebten Spiel, als ihm bei einem langen Ballwechsel ein Fehler unterlief und er beim nächsten Punkt den Ball mit einem Spin knapp neben der Seitenlinie zirkelte.

Detailansicht öffnen Stand bereits im Wimbledon-Finale und verlor dort gegen Novak Djokovic: Matteo Berrettini. (Foto: Victoria Jones/dpa)

Abgesehen davon konnte sich Olympiasieger Zverev bei diesem hochklassigen Schlagabtausch zweier Grand-Slam-Finalisten nicht viel vorwerfen; er selbst hatte 2020 im Finale der US Open gestanden. Denn die Quote seiner ersten Aufschläge lag fast durchgängig bei 85 Prozent; Er servierte konstant, wagte den Angriff auf das Netz, probierte die Serve-and-Volley-Variante und verteilte die Bälle präzise entlang der Linien. Und so war die zweite Runde bis 4:4, 30:30 offen, als sich der große Spielverderber dieser ersten Wimbledon-Woche einschlich: als der Regen kam.

Die Plane wurde über den Court Nummer Eins gezogen und das Dach der zweitgrößten Arena der Anlage geschlossen. Doch es dauerte 47 Minuten, bis Wimbledon-Schiedsrichterin Denise Parnelle nach einer technischen Debatte mit den Spielern den Rasen für trocken erklärte und das Spielfeld wieder räumte. Zverev holte sich den Punkt – verlor den Tiebreak aber wenig später mit 4:7.

Wegen des Regens musste Berrettini fünf Tage hintereinander spielen

Auch der dritte Satz wurde erst im Tiebreak entschieden. Gegen Berrettinis Aufschläge fand Zverev bis zum Schluss kein Mittel, obwohl er mit einem Becker-Roll sogar jedem Ball auf dem Rasen hinterher hechtete. Berrettini beendete das Duell mit dem fünfzehnten Ass; Zverev war auf zwölf gekommen.

Dass er wegen des Inselregens zu Beginn des Turniers sein drittes Match in Folge bestreiten musste, war keine Erklärung für die Niederlage. Rivale Berrettini stand sogar fünf Tage in Folge auf dem Platz, sein Auftaktspiel dauerte drei Tage, bevor er am Freitagabend in der zweiten Runde den Australier Alex de Minaur besiegte. „Hier gibt es etwas Besonderes, das mich zum Sieg bringt“, sagte er. Berrettini trifft nun auf Alcaraz, Zverev tritt vor dem Achtelfinale die Heimreise an.